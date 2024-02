El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve tildó de «completamente falsa» la publicación del diario La Razón, respecto a que el convenio que firmó hace algunas semanas con autoridades venezolanas, habría dado la luz verde para que se registrara el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda en Santiago de Chile.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, como también a una publicación de un medio de ese país que abordó este tema.

Según el diario La Razón de Venezuela, el convenio que firmó hace algunas semanas el subsecretario Monsalve con autoridades venezolanas, habría dado la luz verde para que se registrara esta captura. Lo que calificó Monsalve como “una total mentira”.

“Primero hacer una afirmación muy clara, muy nítida y muy tajante. Una total mentira. Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira”, manifestó la autoridad.

Justificó que su principal labor es ayudar al Gobierno a luchar contra organizaciones criminales.

“Es contribuir a la lucha que el Gobierno da en contra de organizaciones criminales. Y en segundo lugar, como muy bien sabe el país, también nuestra tarea desde la Subsecretaría del Interior, es llevar adelante procesos de expulsión, justamente para sacar de Chile a personas que constituyen un riesgo para la seguridad nacional”.

“En ese contexto, hemos llevado adelante relaciones con otros países como Bolivia, como Perú y también, como usted plantea, el convenio de colaboración policial que firmamos con Venezuela, un convenio que es público”, aclaró.

Añadiendo que “el viaje fue público, fue conocido por todo Chile, por todos los medios de comunicación. Mantuve dos reuniones en Caracas. En las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones, reuniones que además también fueron públicas, conocidas con fotos, con quienes participaron. Entonces, permítame decirle lo absurdo de la teoría”, reseñó BíoBío Chile.

Monsalve fue tajante al decir que “cuando partió este caso, lo primero que pedimos fue responsabilidad en el manejo de la información. ¿A usted le parece sensato pensar que nuestras policías están colaborando para la comisión de hechos de esta naturaleza? ¿Le parece sensato? Y quiero pedir responsabilidad a los actores políticos, porque en la práctica lo que están colocando en cuestión es la confianza en nuestras instituciones que están a cargo de la lucha en contra del crimen organizado y, por lo tanto, me parece que eso es de alta irresponsabilidad, sobre todo cuando se hace cargo de afirmaciones. Primero, de un medio extranjero, con una clara orientación política y que entrega información sin ningún fundamento y sin ninguna evidencia”.

En este sentido, exhortó a los medios de comunicación a ser súper responsables.

«Nuestra tarea en materia de personas que son perseguidas es proteger y para eso yo he hecho uso de mis facultades y a quienes he considerado necesario, le he dado una condición de protección en el país”.

Insistió en que “la publicación es total y completamente falsa (…). El convenio de colaboración es respecto a líderes de organizaciones criminales. Es en torno a la lucha en contra de organizaciones criminales de carácter transnacional que operan en muchos países de América Latina, que son un riesgo para la seguridad de nuestros países y en las cuales Chile tiene una determinación de perseguirlos y desarticular”.