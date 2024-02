Durante las últimas horas, la desaparición y reporte de presunto secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno encendió alarmas internacionales, entre ellas la Interpol y ha generado sospechas de una incursión militar de Venezuela en Chile.

Ojeda Moreno no es cualquier militar venezolano. En su cuenta en X, antes Twitter, se describe como un expreso político creyente en Dios y en la democracia.

Todo empezó en 2017, cuando denunció haber sido «secuestrado» por el Gobierno de Nicolás Maduro, el 25 de marzo de ese año fue torturado, según denunció, pero logró escapar de Ramo Verde durante un traslado.

«Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Nicolás Maduro son unos payasos sin moral. Unos tiranos de turno», suscribe una publicación en la red social que mantiene fijada.

La última vez que se expresó en X fue el pasado domingo 21 de enero cuando citó a Simón Bolívar: «Como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales; y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos».

¿Qué le pasó a Ojeda Moreno?

El diario La Tercera publicó un reporte especial del venezolano que se encontraba bajo condición de exiliado desde el pasado mes de diciembre. El mismo reveló que una mujer que es familiar de Ojeda llamó a Carabineros -policía chilena- a las 3:15 a.m. de este miércoles para denunciar el secuestro del joven de 32 años.

«Cuando los policías acudieron al departamento de la víctima, pudieron comprobar en las cámaras de seguridad que cuatro personas vestidas con ropas de la PDI ingresaron al domicilio de Ojeda y a la fuerza lo sacaron del lugar», explicó La Tercera. Lo primero que hizo Carabineros fue averiguar en la PDI si mantenían algún procedimiento relacionado con Ojeda.

Les respondieron que no había “procedimiento alguno en este lugar”. Entonces, para la policía quedó claro que se trataba de un secuestro en el que los delincuentes se hicieron pasar por detectives, por lo que reportó el asunto a la Fiscalía.

Este jueves, la Fiscalía emitió un escueto comunicado sobre el caso y destacó que no descarta ninguna hipótesis.

«La Fiscalía investiga una denuncia por el secuestro de un ciudadano venezolano, registrada ayer miércoles en la comuna de Independencia», suscribe. «La causa es de carácter secreto y está a cargo del Fiscal Regional Coordinador ECOH RM Héctor Barros, en la que no se descarta ninguna hipótesis y donde estamos en coordinación con diversos organismos del Estado».

Por su parte, el subsecretario de Interior de Chile, Manuel Monsalve reveló que el ejecutivo chileno pidió a las fuerzas de seguridad reforzar controles fronterizos por si intentan sacarlo de Chile.

¿Dgcim o el Tren de Aragua?

La primera persona que dio la alerta pública del secuestro fue el exjefe de inteligencia del gobierno interino, Iván Simonovis, cuando la mañana del miércoles, publicó en su cuenta X que Ronald Ojeda Moreno fue secuestrado por efectivos de la Dgcim que se infiltraron en Chile.

Posteriormente, concedió una entrevista al medio digital Ex-Ante, en la que planteó que el Gobierno de Maduro pudo haberle pagado al Tren de Aragua, para que secuestrara a Ojeda.

«El tema va a ser, donde está el teniente Ojeda Moreno. Si él está realmente en Venezuela, van a tener que explicar muchas cosas que no van a poder explicar. El asunto es que no estuviese en Venezuela. ¿Por qué? Porque el régimen de Maduro pudo haber subcontratado por ejemplo al Tren de Agua para que hiciera ese trabajo. Y el gobierno de Venezuela se va a sacudir y va a decir que ellos no tienen nada que ver, que ellos no saben nada de lo que está sucediendo.

Y eso es lo que yo creo que eventualmente pudiera suceder, excepto que el teniente esté allá. Si el teniente se demuestra que está allá, entonces bueno, ahí sí la cosa se va a poner muy complicada. Preguntarnos qué pasa por la cabeza de todos ellos para esto, no lo sé. Obviamente es una situación extremadamente delicada y compleja que, como usted dice, ningún gobierno puede aceptar».

Simonovis aclaró que no conoce personalmente a Ojeda y que su relación con él es a través de uno de sus compañeros.

«Conozco al teniente Rodríguez que es compañero de él y me informó. Ellos fueron un grupo de oficiales fue degradado, expulsado de la Fuerza Armada, acusados de conspiración y terminaron presos. Estando ellos presos hubo un traslado y en ese traslado estos oficiales escaparon, inclusive un oficial de los presos murió en la operación».

Ojeda tiene un hijo de cuatro años. Vivía con el bebé y su esposa en la capital chilena.

Ojeda Moreno un opositor a Maduro

El 19 de abril de 2017 el Cicpc detuvo a cuatro tenientes del Ejército bolivariano, por presuntamente estar involucrados en actos conspirativos en contra de Maduro. En el listado de los supuestos miembros del grupo figuraba un militar que durante las últimas horas su nombre ha sonado en el país: Ronald Leandro Ojeda Moreno.

Según la versión oficial, Ojeda Moreno formaba parte del “Movimiento por la Libertad y la Democracia”; grupo acusado de redactar un documento que desconocía a Maduro como comandante en Jefe de la FANB, según Aporrea.org.

El 30 de noviembre de 2017, ocho meses después, la GNB trasladaba a nueve militares presos en la Cárcel de Ramo Verde hasta otro recinto penitenciario, momento en el que la casi decena de militares recluidos se fugara tras intimidar a los custodios. Entre quienes lograron escapar ese día estaba el teniente Ojeda, quien logró huir, mientras otro preso falleció en el lugar por un enfrentamiento, reportó El Nacional.

El 2019 los medios venezolanos reportaron que Ojeda estaba entre la segunda lista de los militares que el régimen de Maduro expulsó y degradó del Ejército.

Pese a que ya estaba en Chile por esa fecha, el pasado 24 de enero el Ministerio de Defensa de Venezuela publicó un comunicado en el cual informaba la degradación de 33 exmilitares, quienes eran acusados de traición a la patria al participar en la operación “Brazalete Blanco” que contemplaba un ataque a instalaciones militares en Táchira y el atentado contra el gobernador de ese estado, Freddy Bernal. Listado en el que también figuraba el nombre de Ronald Ojeda.

En noviembre de 2022 se manifestó de rodillas y con una bolsa en la cabeza frente al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile para condenar el diálogo entre el chavismo y opositores y exigir la liberación de presos políticos.

Cabello se burla de noticias sobre Ojeda Moreno

Mientras etiquetas relacionadas al caso eran tendencia en redes sociales, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello cuestionó que ningun país de sudamericana se percatara de la presencia de un supuesto comando de la Dgcim y del presunto traslado de Ojeda a Venezuela.

“Anda corriendo que un comando de la Dgcim fue a Chile secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá (…) pasaron por todos los países y nadie se enteró. Es que nosotros somos unos campeones, si nosotros podemos hacer eso… ¿Quién nos para en este mundo?”, comentó en su programa Con el Mazo Dando.

Afirmó seguró que Simonovis, “descubrió” el crimen, pero lamentó que fuera un mal investigador.

“Por allí anda una versión que descubrió Simonovis, según. Si Simonovis hubiera sido un buen investigador, se hubiese dado cuenta de lo que pasaba en su casa. (…) El tipo descubrió eso, pero no descubrió lo que pasaba en su casa cuando él salía”, señaló.

Según TVN, Televisión Nacional de Chile, a más de 24 horas del secuestro nadie se ha comunicado con la familia de Ojeda para pedir un rescate.

