El dirigente nacional de Voluntad Popular Freddy Superlano dijo este lunes que el Acuerdo de Barbados está al borde del fracaso y que es hora de que la Administración de Joe Biden tome acciones al respecto, porque Nicolás Maduro no cumplió.

«Si no ha fracasado, está al borde, la opinión pública internacional es fundamental, esto debe debatirse y la administración actual de Estados Unidos va a tener que tomar decisiones», declaró a Vladimir a la Carta.

En relación al referendo sobre el Esequibo, estimó que el análisis no es quién fue a votar o no en la oposición, sino sobre quienes siempre han estado en las filas chavistas y no fueron a votar.

«Ya no temen a que les quiten el bono. Si la estrategia con el Esequibo era el referendo, fue un error. Ha sido una de las derrotas más significativas que han tenido los últimos años”, exclamó. “El Gobierno siempre utiliza cualquier tipo de amenaza y lo trata de convertir en una fortaleza, como con el tema de la sanciones y ahora con el Esequibo».

En cuanto a las elecciones presidenciales de 2024, Superlano insistió en que, “el chavismo pierde en unas elecciones con cualquier candidato que pongan».

Superlano también refirió a la solicitud que deben hacer dirigentes inhabilitados ante el TSJ para que revisen la medida, producto de la negociación entre el chavismo y la Plataforma Unitaria.

«La habilitación que espera el pueblo es la de María Corina Machado, no la mía, ella es la candidata de todos los factores democráticos; y se vería muy mal que yo, en una de oportunidad, para no decir oportunista me presentara. Más allá de mi pretención personal que es legítima, entiende tú que hay un interés superior al individual que es el cambio político del país y la gente habló, la gente votó y ella es la candidata».