El dirigente político Emilio Graterón afirmó que está convencido de que el candidato presidencial que tiene posibilidades de vencer a Nicolás Maduro en las venideras presidenciales, deberá tener las características de un outsider.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, destacó que Benjamín Rausseo tiene características de un outsider, lo que lo convierte en un candidato con muchas posibilidades para el año próximo.

«Estoy casi seguro de que quien tiene posibilidad de triunfar en 2024, es quien cumpla con las características de un outsider. No sé si será Benjamín -Rausseo- o será otro, pero ese perfil sigue estando vigente ya que el 64 % de los venezolanos no sabe a quién seguir».

En este sentido, refirió al triunfo de Javier Milei en Argentina, que es considerado un outsider y comentó que la gran diferencia es que el argentino pudo hacer una carrera larga para darse a conocer, lo que no es posible en Venezuela.

«El outsider de acá de Venezuela tendrá una dinámica muy corta, pero vemos como la dinámica polarizadora de Milei se transformó ayer, y se abrió al diálogo, a la apertura. Debe ser la oportundiad que se abra en Venezuela para que haya diálogo transparente y consensos políticos».

El Conde será candidato en 2024: «No hay campaña porque no hay fecha todavía»

El secretario político de la campaña presidencial de Benjamín Rausseo, Aagustín Berrios confirmó el pasado 27 de noviembre, que el empresario y excomediante será candidato a la presidencia en 2024: «será candidato cuando corresponda, no se ha convocado la elección».

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, Berrios habló de «la no campaña de Rausseo» y explicó que no está haciendo gira por el país ni en actos políticos porque todavía la presidencial de 2024 no ha sido convocada.

«Benjamín es una figura muy preciada, muy querida y muy conocida. Él tomó la decisión de presentarse como candidato en 2024, cuando se convoque la elección; tiene la determinación absoluta e irreversible de ser candidato cuando corresponda. Todavía no está convocada la elección. Él está estudiando la cancha, diseñando el mensaje, pero no está en campaña porque no hay campaña, no tiene sentido estar en una campaña fuera de tiempo sin tener la fecha de las presidenciales», dijo a Carlos Peñaloza.

A su juicio, Benjamín tiene la ventaja de que, todo el mundo lo conoce por su personaje de «Er Conde del Guácharo»: «Él mismo es el mensaje, todo el país lo conoce y a través de ese personaje conocen a Benjamín Rausseo que es un tipo formidable, sin odios, sin enemigos, con capacidad de unir, aprender y convocar al país que, es lo que necesitan los venezolanos. Su testimonio de vida es el mensaje, encarna muy bien la aspiración de progreso del venezolano».

Respecto a su salida de la Primaria, Berrios destacó que a Rausseo no le interesaba convertirse en el jefe de la oposición, si no en captar la atención del 70 % del país que no se identifica con el chavismo ni con la oposición de la Plataforma Unitaria.

«No buscamos un cambio cualquiera, si no la reconciliación, el reencuentro, la sanación y el perdón».