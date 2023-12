Este martes, el fiscal general Tarek William Saab informó que ordenó una investigación contra Panteras Entertainment y Global Boletos Venezuela, tras el retraso que padecieron los fanáticos del cantante estadounidense Romeo Santos, durante el concierto en la basea aérea La Carlota, el pasado domingo.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, precisó que será la Fiscalía 24 Nacional quien investigará y sancionará las irregularidades de ambas empresas porque «agraviaron y abusaron de la buena fe de la fanaticada» del rey de la bachata».

Saab destacó que a través de pesquisas iniciales, identificaron que el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Durán, quien está detenido y enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos de Cocaina en el 2015 en República Dominicana.

«Dicho hampón fungió también en su momento como dueño y presidente de la empresa de eventos Solid Show usada para legitimar capitales del narcotráfico, este hombre estando preso y con la complicidad interna de su lugar de reclusión, también habría estafado a los organizadores del Concierto de Anuel celebrado el pasado mes de marzo a través de la empresa Live VIP».

Asimismo, confirmó que el grupo de Araujo Durán junto al director del centro de reclusión en el que se encuentra detenido, Argenis Guerra, operaban desde el mismo centro carcelario; y ya se encuentra privado de libertad por hechos de corrupción: «por lo que los fiscales encargados de la investigación le sumaran esta pluralidad de delitos para aumentar su condena».

El Ministerio Público como medida preventiva solicitará de forma inmediata la prohibición de enajenar y gravar, así como la inmovilización de todos los activos de las empresas investigadas por estos delictivos hechos.

Productora culpó a restricciones aéreas del retraso de Romeo Santos

La empresa Panteras Entertainment se desligó este lunes de la situación irregular que vivieron los asistentes al concierto del cantante Romeo Santos, conocido como el rey de la bachata.

En un comunicado en su cuenta X, y luego de que el cantante estadounidense explicó a sus fans venezolanos que fue la empresa organizadora del evento la responsable del retraso que se prolongó por 9 horas, Panteras Entertainment alegó que el retraso fue a causa de restricciones aéreas entre Venezuela y Aruba.

«Debido a las restricciones en el espacio aéreo entre Aruba y Venezuela, el avión charter encargado de transportar el equipo y los instrumentos de Romeo Santos tuvo que seguir una ruta indirecta, pasando por República Dominicana», suscribe el texto. «Además, al aterrizar en República Dominicana, el avión fue sometido a una exhaustiva revisión por parte de las autoridades locales. Esta revisión inesperada resultó en un retraso significativo ya que se requirió desembarcar y examinar más de 1.700 kilos de equipo, incluyendo 80 racks y 102 maletas con instrumentos».

Según la empresa, este proceso concluyó cerca de la medianoche y fue después de esa hora que el avión despegó hacia Caracas.

Por su parte, Romeo Santos «comprometido con su presentación, llegó a Venezuela a las 10 de la noche usando una ruta alternatiza a través de Curazao.

«Este esfuerzo refleja su dedicación y compromiso con sus fans».

Pese a la lluvia de críticas en redes sociales, fotos y videos de los asistentes dormidos y las quejas debido a la larga espera, ya que el cantante inició su presentación pasadas las 4:30 a.m., Pantera Entertainment aseveró que el evento se llevó a cabo sin problemas.

«Queremos enfatizar que estas circunstancias estuvieron completamente fuera del control tanto de la productora como del artista, entendemos las molestias que estos cambios pudieron haber causado y extendemos nuestras más sinceras disculpas. Su paciencia y comprensión son inmensamente valoradas».

Asimismo, reafirmó su «compromiso» con la excelencia y con brindar una experiencia de alta calidad: «Esperamos seguir ofreciéndoles eventos inolvidables».

«Fue culpa de la empresa organizadora de este evento», explicó Romeo Santos

Romeo Santos pidió disculpas a sus fanáticos venezolanos que se encontraban en el concierto de La Carlota porque llegó 9 horas tarde a la presentación y explicó que fue culpa de la empresa que organizó el evento.

«Mil disculpas por esta situación, es una irresponsabilidad y una falta de respeto hacía ustedes el público, a mis músicos, a mis técnicos. Llevó 26 los de trayectoria y nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde. Nunca he cancelado un show. Esto es totalmente culpa de la empresa que organizó este evento», expresó al aparecer en el escenario pasadas las 4:30 a.m.

«Quiero pedir excusas a ustedes por esta situación, sin darle más detalles, quiero traerle un poco de alegría, quiero hacer un brindis por los mejores fanáticos del mundo y a los más pacientes. ¡Que viva Venezuela!», enfatizó.

De acuerdo a reportes en X, antes Twitter, quienes asistieron a la base área, tuvieron que esperar durante horas, algunos se quedaron dormidos porque el concierto se retrasó durante horas.

Algunos de los asistentes empezaron a irse a partir de las 10:00 p.m., mientras teloneros y animadores explicaban que «en momentos» llegaría el cantante conocido por sus éxitos «Ella y yo», «Propuesta Indecente», «Enséñame a olvidar» y muchos otros.

El evento estuvo a cargo de la productora Panteras Entertainment y Global Boletos por el retraso.