El cantante estadounidense Romeo Santos, conocido artísticamente como el Rey de la Bachata, pidió disculpas a sus fanáticos venezolanos que se encontraban en el concierto de La Carlota porque llegó 9 horas tarde a la presentación y explicó que fue culpa de la empresa que organizó el evento.

«Mil disculpas por esta situación, es una irresponsabilidad y una falta de respeto hacía ustedes el público, a mis músicos, a mis técnicos. Llevó 26 los de trayectoria y nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde. Nunca he cancelado un show. Esto es totalmente culpa de la empresa que organizó este evento».

«Quiero pedir excusas a ustedes por esta situación, sin darle más detalles, quiero traerle un poco de alegría, quiero hacer un brindis por los mejores fanáticos del mundo y a los más pacientes. ¡Que viva Venezuela!», enfatizó.

De acuerdo a reportes en X, antes Twitter, quienes asistieron a la base área, tuvieron que esperar durante horas, algunos se quedaron dormidos porque el concierto se retrasó durante horas.

Algunos de los asistentes empezaron a irse a partir de las 10:00 p.m., mientras teloneros y animadores explicaban que «en momentos» llegaría el cantante conocido por sus éxitos «Ella y yo», «Propuesta Indecente», «Enséñame a olvidar» y muchos otros.

El evento estuvo a cargo de la productora Panteras Entertainment y Global Boletos por el retraso.

Romeo Santos culpa a la productora por el desastre de su concierto en Caracas (y en Aruba) pic.twitter.com/MLS7F5mJR2 — Victorlandia (@victorlandiaa) December 11, 2023

😱 LLUEVEN CRÍTICAS EN REDES El artista Romeo Santos hizo responsable a la productora encargada del evento, Panteras Entertainment y Global Boletos, por montarse en la tarima con un retraso de más de 7 horas en La Carlota.#11Dic pic.twitter.com/zd8VWJkt8D — 800 Noticias (@800Noticias_) December 11, 2023