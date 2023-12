El Presidente de Guyana, Irfaan Ali confirmó que sostendrá una reunión de alto nivel con Nicolás Maduro el próximo 14 de diciembre, pero aclaró que esto no lo desviará de dirimir la disputa por el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Ali dijo que fue contactado por líderes representantes de la Celac, Brasil y varios socios bilaterales, alentando el diálogo con Maduro: Anoche, en la reunión de emergencia de los Jefes de Gobierno de Caricom, los jefes instaron al presidente Ali a explorar la posibilidad de una reunión con Maduro en San Vicente y las Granadinas.

El primer mandatario de Guyana reiteró que la frontera terrestre de Guyana no es objeto de discusión, ya que se encuentra actualmente ante la CIJ y, cuando se adjudique, será plenamente respetada por Guyana. En numerosas ocasiones, ha dejado explícitamente claro que el caso ante la CIJ no será objeto de discusiones bilaterales.

A la reunión asistirán como observadores Brasil, Caricom y un Secretario General Adjunto de la ONU.

Ali ratificó que seguirá comprometiendo a los socios bilaterales de Guyana en los pactos de cooperación en materia de defensa, así como en la actual gama de acuerdos políticos, sociales y económicos.

«Guyana tiene claro que el avance de nuestro programa de desarrollo no se verá comprometido. Nuestros socios de desarrollo e inversores pueden estar seguros de que no habrá cambios ni alteraciones en los acuerdos existentes. Guyana siempre ha estado comprometida con la paz y la seguridad internacionales y la promoción de las relaciones de buena vecindad».

«Guyana no se desviará del proceso de la CIJ y se adherirá estrictamente a él en la resolución de la controversia fronteriza, y para garantizar que la región siga siendo zona de paz».

