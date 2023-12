Dirigentes de partidos opositores y excandidatos a la Primaria del 22 de octubre, se pronunciaron este viernes para respaldar su apoyo a la candidata de la oposición democrática, María Corina Machado y afirmaron que pese a la persecusión del Gobierno, seguirán en la vía electoral para las presidenciales de 2024.

En declaraciones a la prensa, la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano destacó que rechazan la persecución y nueva arremetida contra Machado y subrayó que ella no está sola porque cuenta con la Unidad.

«María Corina Machado es la candidata de Venezuela, por la que salió a votar la gente masivamente. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, esta tiene que cumplirse, pero estamos en presencia de un guión repetido, viene rodeado de la persecución al entorno de los líderes», expresó en compañía de Andrés Velásquez, Andrés Caleca, Freddy Superlano, Tamara Adrián, César Pérez Vivas, y otros miembros de partidos de la Plataforma Unitaria. «Se dictó una orden contra las personas más cercanas a MCM, pero también contra Julio Borges, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, contra Lester Toledo que es uno de los miembros de la Delegación de la Negociación de la PUD».

«Si esto no es un atentado contra el acuerdo de Barbados, entonces yo no sé qué es. Además, Roberto Abdul, miembro de Súmate, todavía está en condición de desaparición forzada. ¿No se supone que no iban a atacar a los resultados de la Primaria ni a la CNP? ¿No se supone que no podían atacar a delegados de la PUD y que iban a liberar presos políticos? Pues todo lo contrario porque ahora dictar órdenes masivas de captura y quedamos en una situación peor», fustigó.

Solórzano refirió a la detención de uno de sus activstas Nelsón Piñero, y reveló que fue acusado por escribir dos mensajes en X, antes Twitter, contra el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

En este sentido, exhortan a la comunidad internacional a revisar los acuerdos que se comprometió a cumplir el oficialismo, «que no se están cumpliendo porque se acordó permitir que MCM se inscriba en el proceso presidencial, nosotros respaldamos sus declaraciones -respecto a la habilotación política ante el TSJ-; así como lo referente a la liberación de presos políticos. Ninguno de estos dos puntos han sido respetados».

«Le bridamos nuestro apoyo irrestricto a MCM, quieren aislarla, quieren desarticularla y hacer ver que está sola. María Corina Machado no está sola, cuenta con nosotros, cuenta con Venezuela, con nuestros equipos de trabajo, cuenta con el país y la vamos a defender. Esto es fundamental que se entienda porque MCM tiene la candidatura de la unidad, por ello es tan urgente defender la unidad, cuidarla y fortalecerla».

Asimismo, aseveró que harán caso omiso a los «elementos distractores» del Gobierno: «Nada nos va a sacar del camino electoral, la ruta para alcanzar la libertad y la democracia es la ruta electoral y no nos van a mover».

Anunció que contribuirán a la articulación de la unidad desde sus equipos porque la única respuesta efectiva ante la persecusión es la unidad,

«Por eso vamos a elevar nuestro compromiso, entre las fuerzas democráticas, la sociedad civil, pero también la Gran Alianza Nacional de la que todos los presentes formamos parte y es urgente que se consolide en cada rincón del país. Estamos dispuestos a luchar para tener las condiciones necesarias para un proceso de elecciones libre, justo y verificable».

MCM alerta que Maduro podría usar «escalada bélica» para evadir presidenciales

La candidata de la oposición democrática, María Corina Machado advirtió este jueves que Nicolás Maduro podría usar escalada violenta contra dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil para safarse de las elecciones presidenciales que, según la constitución deben ser convocadas antes de que termine el 2024.

Al intervenir ante el Parlamento Europeo demandó de la comunidad internacional toda la atención posible, y el rechazo a la detención del directivo de la ONG Súmate Roberto Abdul, así como la orden de aprehensión contra varias personas de su equipo de trabajo.

«Creemos que es muy preocupante que el régimen use esta escalada bélica para salirse de la ruta electoral. Nosotros debemos mantenernos firmemente en ella, pidiendo la atención de la comunidad internacional y los que han sido aliados de la lucha democrática y los gobiernos que tinen afinidad de Maduro», expresó según video de Alberto News. «Debemos mantener una negociaicón muy seria en la que el régimen cumpla sus compromisos y avancemos hacia una transición política pacífica y estable».

Defendió a Abdul y tildó de grave su desaparición forzada: «Su única actividad ha sido brindar servicio como una ONG a los partidos de la Plataforma Unitaria que se lo han solicitado. Además, han emitido orden contra mis tres colaboradores que son personas honorables que han dado todo por la democracia, sus familias están aterradas y esto ha generado una enorme angustia en todos los equipos de organizaciones de la sociedad civil y también de partidos políticos que estamos comprometidos con la libertad».

Sin embargo, Machado enfatizó que estas acciones del Gobierno lejos de detener su lucha le dan más fuerza.

«Esto lejos de detenernos, nos da más fuerza. Entendemos la responsabilidad frente a nuestro país, y nada ni nadie nos va a detener de convocar, de movilizar la fuerza ciudadana para lograr avanzar a una transición pacífica a través de elecciones en 2024», insistió.