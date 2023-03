El partido Primero Justicia respondió a los señalamientos que hiciera el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sobre la presunta solicitud de inhabilitar a la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, para que no se pueda postular como candidata presidencial.

A través de un mensaje en Twitter, la tolda aurinegra le calificó de mentiroso y aseguró que el oficialista no logrará dividir.

«En Venezuela la mentira tiene rostro y su nombre es Diosdado Cabello a quien ni los del Psuv le creen. Sus mentiras no nos van a dividir ¡Sigamos Unidos por Venezuela!», suscribe.

Cabello: «Primero Justicia está pidiendo la inhabilitación de María Corina Machado»

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello dijo la noche de este miércoles, que miembros de Primero Justicia, sin precisar nombres, se reunieron con el Gobierno para pedirle que inhabiliten a la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado para que no pueda ser candidata presidencial en 2024.

«Primero Justicia insiste en que María Corina Machado no podrá inscribirse como candidata en el cne», leyó en su cartelera durante su programa semanal Con el Mazo Dando. «Eso lo dijo PJ, porque eso no los plantearon ellos a nosotros, que no la dejemos, pero eso no es problema de nosotros, sino de ellos como oposición».

«Tomás Guanipa salió diciendo que María Corina (Machado) está inhabilitada, se los voy a decir a todos, eso lo está pidiendo Primero Justicia, que le activemos una inhabilitación a María Corina porque ella aceptó un cargo».

«Esa es la propuesta que ellos llevan, (pero) eso no es problema de nosotros, María Corina es problema de la oposición, ustedes verán qué hacen con ella. No nos pongan a nosotros a tomar esa decisión».

En Venezuela la mentira tiene rostro y su nombre es Diosdado Cabello a quien ni los del PSUV le creen. Sus mentiras no nos van a dividir ¡Sigamos Unidos por Venezuela! pic.twitter.com/6TyZqPm8Q5 — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) March 9, 2023