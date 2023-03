El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello dijo la noche de este miércoles, que miembros de Primero Justicia, sin precisar nombres, se reunieron con el Gobierno para pedirle que inhabiliten a la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado para que no pueda ser candidata presidencial en 2024.

«Primero Justicia insiste en que María Corina Machado no podrá inscribirse como candidata en el cne», leyó en su cartelera durante su programa semanal Con el Mazo Dando. «Eso lo dijo PJ, porque eso no los plantearon ellos a nosotros, que no la dejemos, pero eso no es problema de nosotros, sino de ellos como oposición».

«Tomás Guanipa salió diciendo que María Corina (Machado) está inhabilitada, se los voy a decir a todos, eso lo está pidiendo Primero Justicia, que le activemos una inhabilitación a María Corina porque ella aceptó un cargo».

«Esa es la propuesta que ellos llevan, (pero) eso no es problema de nosotros, María Corina es problema de la oposición, ustedes verán qué hacen con ella. No nos pongan a nosotros a tomar esa decisión».

Por otra parte, reiteró que a Henrique Capriles “hay que sacarle la cuenta” de su inhabilitación por parte de la Contraloría porque “a lo mejor él no sabe que 17 más 15 son 32. Hay que sacarle la cuenta”.

«MCM no está inhabilitada y llegará hasta el final para sacar a Maduro del poder»: Vente

El 2 de marzo, el coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, Henry Alviarez aclaró que la precandidata de la tolda celeste a La Primaria 2023, no está inhabilitada políticamente.

Alviarez sostuvo que debido al avance de la popularidad de Machado, el Gobierno de Maduro y las «cúpulas opositoras» están «desesperadas» y están buscando detener el éxito de la líder de Vente.

«Hemos visto cualquier cantidad de calumnias del régimen y a unas cúpulas opositoras que están desesperadas y buscan unirse para detener el avance de María Corina Machado. La ciudadanía se está sumando pero tiene dudas. Hay matrices que han sembrado algunos medios sobre la inhabilitación de María Corina. María Corina Machado no está inhabilitada, va a combatir y va a ganar».