El dirigente nacional de PJ, Carlos Ocariz anunció este viernes, durante el Comité Político Nacional que en los próximos días recorrerá los 335 municipios del país para impulsar la candidatura de Henrique Capriles a La Primaria, y para presentar todas las propuestas que ha preparado durante los últimos meses.

Durante su intervención ante cientos de justicieros, el excandidato a La Primaria, destacó que apoyará a Capriles en su carrera a la elección opositora del próximo 22 de octubre. «Nuestro partido decidió que nuestro candidato es Henrique Capriles y todos tenemos que apoyarlo, como un solo hombre y estoy seguro de que podremos superar los obstáculos que tendremos en el camino porque no se superan, sino descubriendo al enemigo, al adversario».

«Henrique es un guerrero, un luchador, es un gran líder que todos juntos tenemos que apoyarlo y abanderarlo, va a ser una lucha compleja pero estamos acostumbrados a eso y mucho más. Yo voy a recorrer todos los municipios de Venezuela para apoyar nuestra propuesta y la candidatura de Henrique Capriles porque Venezuela va a cambiar. PJ es el partido que va a cambiar a Venezuela para siempre».

«PJ debe ser el partido irreverente que fue»

Asimismo, el exalcalde del municipio Sucre, estimó que la tolda aurinegra debe recuperar su esencia.

«Tenemos un rival distinto y poderoso que es la anti política, y tenemos que saber enfrentarlo porque mientras más lo golpeamos, más crece y la estrategia es volver a la esencia, a la verdad. No podemos criticar que no nos cumplen sino cumplimos nosotros» y siguió «tenemos que ser sinceros, demostrar que somos distintos, volver a la rebeldía que somos y nosotros parimos. Yo soy un defensor de la unidad, pero tenemos que volver a redescubrir nuestro perfil propio. Tenemos que volver a ser PJ el irreverente, el que no se la cala, el que sale a la calle a protestar. Tenemos ese enorme reto».