Según un reporte especial de TalCual, los supermercados Megasis y Salva Market que una vez ofertaron toneladas de productos en Caracas, hoy se encuentran vacíos.

El diario web indicó que la recuperación de la economía no llegó a los comercios de venta de alimentos de los «aliados foráneos» a la administración de Nicolás Maduro: Megasis y Salva Market.

Durante una visita realizada el pasado 3 de marzo, a varios de estos establecimientos en Caracas, su equipo de prensa evidenció la presencia de pocos compradores, anaqueles vacíos y productos polvorientos, lo cual da una idea de cuánto tiempo llevaban en la tienda sin que alguien los pusiera en su carrito de compra.

«La actividad actual de comercios como Salva Market, propiedad del empresario Álex Saab quien se encuentra detenido en EEUU, y de Megasis, el primer supermercado iraní en Venezuela que abrió sus puertas en julio de 2020, contrasta con aquellos tiempos en que la primera pretendía en 2015 convertirse en la más grande red de comercialización de productos alimenticios y de higiene en el país; mientras que la segunda llegó a ofertar en sus anaqueles hasta 2.500 productos importados y poco conocidos por los venezolanos como crema de canela con dátiles. Estas empresas se establecieron en áreas que antes ocuparon los comercios creados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero que con el pasar de los años también cerraron sus puertas, dándole paso a estas iniciativas privadas», suscribe.

En la tienda Salva Market, ubicada en lo que era antes el Gran Abasto Bicentenario en la Zona Rental de Plaza Venezuela, no había ni un solo comprador, subrayó. «La primera impresión de esta visita fue la presencia de un hombre que intentaba husmear a través de la santamaría, pero no ingresó al local. Anteriormente, las filas de personas bordeaban todos los alrededores de Zona Rental en busca de productos de primera necesidad a precios regulados; llegaron hasta dormir en la calle para aprovechar los precios bajos, pero en la actualidad no hay casi alimentos para comprar y todos los precios están establecidos en dólares».

La mayor parte de los espacios de Salva Market en Plaza Venezuela están vacíos, con una santamaría abierta pero con un cordón que impide el acceso. Adentro, algunos empleados mueven escaleras y anaqueles vacíos al ritmo de la salsa que suena de fondo. Al otro lado del local está habilitado un pequeño espacio donde ofertan algunos productos; pareciera ser menos del tercio del local, que inaugurado el 8 de agosto de 2012 era «el más grande del país».

De 42 cajas solo una está operativa, en las demás reposan sillas y cajas registradoras apagadas.

Pulse aquí para leer el reporte completo en TalCual.