Funcionarios estadounidenses dijeron a la agencia Reuters que Estados Unidos no está discutiendo un intercambio de prisioneros como se describe en una carta y un vídeo de apelación dirigidos al presidente Joe Biden por un estadounidense detenido en Venezuela.

Según el reporte, Eyvin Hernández fue «coaccionado» para pedirle a Biden para que lo canjeara a él y a otros siete detenidos estadounidenses por Álex Saab, empresario colombiano presunto testaferro de Nicolás Maduro, dijo uno de los funcionarios estadounidenses, hablando bajo condición de anonimato.

Otro funcionario del Departamento de Estado de EEUU, indicó que algunas conversaciones sobre un canje de prisioneros que implicara a Saab podrían ser posibles después de que su juicio siguiera su curso.

Ambos dijeron que ahora no hay negociaciones en curso.

La administración de Joe Biden ha dicho que el gobierno de Maduro debe dar pasos concretos hacia elecciones libres y liberar a los políticos detenidos antes de considerar cualquier alivio de las sanciones.

El martes pasado, el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández enfatizó que Biden no planea levantar sanciones a Venezuela, pese a que hace unos meses permitió a socios de Pdvsa reanudar la toma de petróleo por deudas. “Ha habido cambios limitados en sanciones específicas y podemos retirarlas en cualquier momento. Puedo decir categóricamente que no tenemos planes de liberalizar más sobre Venezuela. En este momento, no hay planes para suavizar más las sanciones”.

Hace unas semanas, Eyvin Hernández, un abogado de oficio de Los Ángeles de 35 años, envió una carta y un vídeo a Biden. «Le hago este llamamiento en nombre mío, de mi familia, de mis amigos y de todos los demás estadounidenses que están aquí, detenidos ilegalmente en Venezuela», dijo Hernández en el vídeo, que fue revisado por Reuters y del que se informa por primera vez. «Sabemos que seremos liberados si hacen un canje por Alex Saab por todos nosotros».

Su carta, también revisada por Reuters, fue reportada previamente por Newsweek.

El Ministerio de Información venezolano no respondió a preguntas sobre si se estaba considerando un canje de prisioneros o si Hernández fue coaccionado para hacer su llamamiento. En el video, Hernández dice que el canje de él y los otros detenidos por Saab, sería la «única manera» en que podrían ser liberados.

Saab está acusado de desviar unos 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos en una trama de sobornos relacionada con el tipo de cambio controlado por el Estado venezolano. Saab niega la acusación. No se ha fijado fecha para su juicio.