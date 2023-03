El coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, Henry Alviarez aclaró este jueves que la precandidata de la tolda celeste a La Primaria 2023, no está inhabilitada políticamente.

Alviarez sostuvo que debido al avance de la popularidad de Machado, el Gobierno de Maduro y las «cúpulas opositoras» están «desesperadas» y están buscando detener el éxito de la líder de Vente.

«Hemos visto cualquier cantidad de calumnias del régimen y a unas cúpulas opositoras que están desesperadas y buscan unirse para detener el avance de María Corina Machado. La ciudadanía se está sumando pero tiene dudas. Hay matrices que han sembrado algunos medios sobre la inhabilitación de María Corina. María Corina Machado no está inhabilitada, va a combatir y va a ganar».

Según Alviarez hay un «código rojo» que tiene que ver con las máquinas del CNE. «Son la causa que han procurado que más de 8 millones no participen en La Primaria. Código rojo es la oportunidad que tiene el régimen para parar esta fuerza ciudadana. Vamos a avanzar en esta línea que llevamos. Nadie nos va a vencer, ni las cúpulas, porque las bases saben que esta es una gran oportunidad. Y cuando MCM dice que vamos a llegar hasta el final, es que luchará porque haya un liderazgo que no se rinda y no se venda; y vamos a sacar a Maduro del poder».