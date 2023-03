La diputada de la AN 2015 y exdirigente de Voluntad Popular Gaby Arellano contrajo matrimonio este fin de semana con su pareja, Ana Karina García en Colombia.

Según una publicación de Instagram, Arellano se casó con la activista y presidenta de la fundación Juntos Se Puede, Ana Karina García.

La ceremonia se celebró en Bogotá, donde ambas residen.

“Celebrando la vida y el amor”, escribió García en sus redes sociales, en las que compartió imágenes del matrimonio.

Arellano lució un vestido que en la espalda llevaba la frase: “sin fronteras, sin banderas, sin estigmas”.

En junio de 2020, Arellano renunció a la militancia de Voluntad Popular. En una carta publicada en sus redes sociales, Arellano pidió a los dirigentes y militantes honestos que “tomen el timón y rescaten las banderas” del partido.

Arellano dio otra razón para su renuncia. “Los partidos son necesarios para la democracia, pero para luchar contra el narcotráfico, principal financista de Maduro y sus aliados, he decidido seguir el consejo de una hermana colombiana que el exilio me regaló quien me dijo que primero están la patria y los principios, y luego el partido”.