El candidato de Acción Democrática, fracción Henry Ramos Allup, Carlos Prosperi presentó este jueves su plan de gobierno, denominado «Plan para la Prosperidad», durante un acto ante decenas de dirigentes adecos, pero también de otras toldas dentro y fuera de la Plataforma Unitaria. De la mano de un equipo de expertos y durante más de tres horas, explicó en qué consistirán las medidas que tomará, si es electo presidente en 2024.

En los espacios del Salón Cedro del Líbano en Caracas, el abogado de 45 años planteó la visión de país que tiene, y destacó que ha venido trabajando durante meses para estructurar un plan que abarque soluciones para atender todo lo que ha sido afectado tras 23 años de gobierno socialista.

Manuel Rojas Pérez, Armando Jaen, Gelvis Sequera, Irma Rojas de Silva y Dianela Parra, introdujeron algunas de las propuestas que desarrolló el equipo de 23 especialistas: racionalización del gasto público, combatir la inflación, recuperar el bolívar, reactivación del crédito bancario y el mercado de capitales. Incorporación al sistema bancario Swift, estimular las exportaciones, reactivación de empresas básicas del Estado, recuperar el Arco Minero, garantizar el respeto a la propiedad privada y eliminar el IGTF. Rehabilitar centros de salud, atención prioritaria a embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas y que requieren medicamentos de alto costo. Garantizar la autonomía plena de las universidades, y fomentará la investigación científica.

Prosperi agradeció a su equipo y a los asistentes. El secretario nacional de AD en resistencia, Henry Ramos Allup, Edgar Zambrano, Williams Dávila; el gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido; Robert Alcalá, Piero Maroun, Lustay Franco, José Trujillo, Luis Silva. Robert García (Copei-ODCA), Omar Barboza (UNT), el alcalde del municipio Baruta, Darwin González (Fuerza Vecinal), Angelo Palmeri (UNT), Edinson Ferrer (PJ), Adriana Pichardo (VP), estuvieron presentes.

«Venimos hablando de la necesidad de cambio, tras años de desidia. Hemos soñado con una Venezuela distinta, hemos recorrido al país, escuchado a la gente, hemos conocido sus realidades y penurias. Y les tenemos propuestas. Hemos entendido que la gente está en primer lugar, que el epicentro debe ser la calidad de vida, no peleas contra supuestos imperios que acabaron en 1.989 con la caída del Muro de Berlín. La meta debe ser una Venezuela libre, un país que crezca a lo interno, que se defina en su esencia y dé de que hablar, no por los migrantes sino por el rol protagónico que ha de jugar en la reinstitucionalización del país. La prosperidad de la gente es lo que quiero para el gobierno que voy a liderar, es al pueblo al que vamos a dirigir con propuestas de alto contenido social», enfatizó.

De entrada, resaltó que hará la guerra a la corrupción, y su gobierno será guiado por la socialdemocracia. «Tecnología, cultura, deporte, respeto a los derechos de todas las mujeres, economía justa, equilibrada, y por supuesto medidas económicas para recuperar al país. Estamos obsesionados con lograr el equilibro entre eficiencia y justicia social, como ha sido posible en Nueva Zelanda, Canadá y Francia».

Reiteró que es apremiante recuperar el valor de la moneda nacional, el Banco Central y enfocar la política económica en la erradicación de la inflación, lograr estabilizar los precios y volver al crédito bancario. La reactivación de la industria nacional de hidrocarburos, a través de una política pública dirigida a la participación de inversión pública y privada. Así como, dar prioridad al consumidor. «Hay que acabar con la peligrosa voracidad fiscal, en especial el Impuesto a Grandes Transacciones Financieras (IGTF)».

Respecto al tema educativo, el adeco hijo de maestros guariqueños, prometió garantizar salarios justos que permitan a todos los docentes poder tener calidad de vida.

«Cuando esté en Miraflores, el gremio tendrá salarios justos, suficientes y acordes con los de la región. Pero también las universidades serán autónomas, recuperaremos el sistema de becas Gran Mariscal de Ayacucho, el vaso de leche, y daremos facilidades para adquirir útiles y uniformes escolares», exaltó al referir a medidas tomadas en gobiernos adecos, antes de la llegada al poder de Hugo Chávez.

Asimismo, planteó la creación de un fondo especial para la atención inmediata de adultos mayores, pensionados y jubilados. Así como salarios justos para la administración pública. Y el plan «hambre cero». «Para que el pueblo pueda comer tres veces al día. Este plan tiene varias aristas: fomento y protección a productores y al sector privado para aumentar la oferta de empleo para los más necesitados». Programas de atención materno infantil, formación de médicos, y que en los hospitales haya equipos de última tecnología e insumos.

Se respetará la propiedad privada: «tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Lo privado no es enemigo de lo público; lo privado y lo público están interconectados porque se necesitan uno a otro y deben colaborar».

No habrá carnetización

Prosperi criticó el sistema patria que ha sido instaurado por Nicolás Maduro para dar beneficios a parte de la población, y afirmó que a partir de enero de 2025, si gana la presidencia, esto no seguirá ocurriendo.

«Nuestra visión es de respeto absoluto a las leyes. No abusaremos del poder. Castigaremos la corrupción, haremos control de actividades gubernamentales y será un gobierno amplio y transparente. Los periodistas y la opinión pública podrán obtener datos oficiales, las oficinas públicas estarán abiertas a todos los venezolanos, y no al servicio de una parcialidad partidista. Los planes sociales no serán solo para los militantes de nuestro partido. El único carnet que se usará a partir del 10 de enero de 2025 será la cédula de identidad».

«Estas no son las únicas propuestas, este tremendo equipo ha trabajado en otras materias, como gas, información pública, cultura, derechos humanos, ambiente, agua, inclusión, vivienda y hábitat. Sé escuchar al pueblo y tenemos grandes ambiciones para cumplirle a Venezuela».

Anunció que a partir de este jueves, su equipo recorrerá el país para presentar el plan en cada rincón y municipio.