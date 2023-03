El abanderado de PJ a La Primaria, Henrique Capriles aseguró este lunes que confía en el cambio político, y asumió que este se podrá conseguir en 2024 porque el país ha cambiado muchísimo y hoy el deseo de cambio es más grande que en 2013, cuando perdió ante Nicolás Maduro.

«Yo creo que hoy el sentimiento de cambio en este país es muchísimo más grande que el que había 10 años atrás, y por eso es posible un cambio en 2024. Venezuela perdió la democracia, hoy queremos elecciones que sean democráticas y competitivas. Soy un demócrata y estoy convencido de que no hay un mejor sistema de gobierno que la democracia. Además, la lucha contra la pobreza solo es posible en democracia», declaró en rueda de prensa.

Capriles refirió a los resultados de las elecciones presidenciales de 2013, y aseveró que durante los últimos años, se ha buscado imponer una matriz de opinión sobre su actuación para hacer ver que él no luchó por su triunfo. Al tiempo que informó que está preparando un documental sobre ese hito electoral.

«Del 2014 para acá, con la única intensión de debilitarnos y de sacarnos del camino se ha querido sembrar una matriz de opinión de confundir a la gente con lo que pasó en 2013. La verdad es una sola y pueden pasar 20 años y será lo mismo. Nuestra pelea en 2013 fue con todas las irregularidades que denunciamos, y si fuéramos tenido una institución que hubiera hecho su trabajo, se hubiese hecho la auditoría. Debido a la diferencia de votos, correspondía no anunciar ningún ganador, hacer la auditoría; y teniendo los resultados, la institución definir si repetía el proceso o no. Nada se hizo y eso de que no defendimos o pactamos; todas las historias que han dicho están destinadas a atacarnos. Lo que se quería era llamar al caos y todavía estuviéramos hablando de las víctimas. Todos los sectores estuvieron de acuerdo con la decisión que se tomó, lo que pasa es que hay gente que siempre se lava las manos. Yo asumí mi responsabilidad, y lo haré siempre. Evitamos una guerra civil», sentenció.

Sobre su inhabilitación

Asimismo, fue consultado sobre si su candidatura no generaría falsas expectativas debido a la inhabilitación política que pesa en su contra desde 2017. «Yo creo que quienes están en el poder han inhabilitado a los maestros, a los jubilados, pensionados, han inhabilitado los sueños de mucha gente. Nosotros sabemos bien a que nos estamos enfrentando. Pero de lo que nunca voy a ser parte es de inhabilitar la esperanza de los venezolanos. Anótenme en la lista de los que piensa que en 2024 es posible un cambio en el poder».

«Quienes están en el poder están trabajando, por todos los frentes, de sembrar la desesperanza, vendiéndole a los sectores económicos que no participen en política. Han trabajado con propaganda para sembrar la idea de que en 2024 es imposible un cambio, pero yo creo que no es la misma Venezuela de hace 10 años», reiteró. «La inhabilitación aquí se trata de cómo Venezuela deja atrás una crisis política, económica y social y pasa porque el país pueda expresarse, si son elecciones libres democráticas es obvio que debe ser sin inhabilitados».

En este punto, señaló a Diosdado Cabello de crear chismes e intrigas. «Quién le puede creer todos los chismes e intrigas que siembra el señor Cabello en su programa, un programa partidista que pagamos todos los venezolanos, si fuéramos a las leyes, claramente eso es corrupción. El señor Cabello es enemigo del proceso de la negociación. No quiere que haya negociación porque quiere que siga el status quo, por eso habla de amenazas pero nadie tiene por qué pedirle permiso a quienes están en el poder a ver si lucha o no».

Capriles enfatizó que confía en la Comisión Nacional de Primaria y también en los rectores opositores del CNE, Enrique Márquez y Roberto Picón.

«El doctor Jesús María Casal y los demás miembros de la CNP, están claros del compromiso que tienen con el país y saben que tiene que ser una primaria donde todos puedan votar y expresarse, significa que necesitamos la mayor cantidad de centros de votación».

Rechazó a quienes dicen que este CNE no será el de las presidenciales de 2024. «¿Ustedes creen que todavía hay gente que diga que vamos a La Primaria sin el CNE y después a las presidenciales sin el CNE. Este no es el mismo CNE que hace 10 años porque el rector Picón y Márquez están comprometidos con la democracia y lo que pasó en Barinas fue el TSJ que lo siguen controlando».