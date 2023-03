El periodista de Joshua Goodman informó la noche de este miércoles que el empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab apeló el fallo del tribunal federal en Miami que negó su derecho a inmunidad diplomática.

Así lo indicó el periodista de AP News en Twitter. «Alex Saab, conocedor de Venezuela, apela el fallo de un tribunal federal en Miami de que no tiene derecho a la inmunidad diplomática por cargos de corrupción».

De acuerdo a la información que maneja Goodman, los abogados de Saab argumentan que los muchos enviados especiales de EEUU son «vulnerables al abuso por parte de estados autoritarios» si se mantiene el fallo de un tribunal inferior.

El pasado 1 de febrero, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información, compartió un audio del empresario barranquillero presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, en el que dice ser un prisionero de guerra no convencional y condenó que ya cumplirá 1.000 días detenido.

Ñáñez posteó en Twitter un audio que asegura es de Saab quien se encuentra detenido en EEUU desde mediados de octubre de 2021.

«Soy un prisionero político, son casi 1.000 días desde que fuí detenido ilegalmente. Soy un prisionero de guerra no convencional de un conflicto declarado de forma unilateral por EEUU con las sanciones impuestas a empresas y funcionarios venezolanos».

«EEUU debe retomar el camino de la paz porque Venezuela no es su enemigo».

Venezuela insider Alex Saab appeals ruling by federal court in Miami that he’s not entitled to diplomatic immunity from corruption charges.

Saab’s lawyers argue that the many U.S. special envoys are “vulnerable to abuse by authoritarian states” if lower court ruling stands. pic.twitter.com/EP4aK4gAmo

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 16, 2023