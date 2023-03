La Escuela de Psicología de la UCAB presentó este miércoles los resultados de la encuesta Psicodata Venezuela, levantado entre diciembre de 2022 y enero de 2023, y destacó que 8 de cada 10 venezolanos piensa que no puede confiar en otras personas.

El informe buscó analizar las debilidades y fortalezas psicosociales de los venezolanos, y encontró que la pandemia, la crisis socioeconómica y la emergencia humanitaria ha afectado la psique del venezolano. «Para 81% de la población, 8 de cada 10 habitantes del país, no se puede confiar en la mayoría de las personas. Esto se asocia con tendencias a aceptar prácticas autoritarias de gobierno y con baja calidad de capital social”.

Además, 90% siente preocupación ante la situación nacional: 79% afirmó sentir rabia por saber a dónde ha llegado Venezuela y a 73% le entristece pensar en el futuro de la nación. Cuatro de cada 10 aseguraron que, con frecuencia, su estado de ánimo se ha ido deteriorando por estas razones. «El venezolano tiene un nivel medio de afecto negativo».

Por otra parte, para seis de cada 10 personas (64%), la principal fuente de estrés son los problemas económicos.

El duelo asociado a la muerte o el éxodo masivo de venezolanos también ha afectado la estabilidad emocional y personal de quienes se quedan.

Según la encuesta, siete de cada 10 perdieron a un ser querido en los últimos dos años, de los cuales un tercio (34%) manifestó no haberse recuperado para retomar la cotidianidad. Por su parte, 75% indicó que en los últimos dos años ha experimentado la falta de familiares y amigos cercanos debido a la migración; de este grupo, 34% afirmó que le ha costado retomar su cotidianidad después de experimentar esta ausencia y 29% mencionó que su salud se ha deteriorado. “Esto es más frecuente en mayores de 65 años (40.1%) y en las mujeres (32%)”, precisó.

Respecto al malestar físico y psicológico, el nivel de vulnerabilidad es medio. Casi un tercio (28%) de los encuestados indicó que siempre o casi siempre su capacidad de logro está limitada por no sentirse bien físicamente; 35% sugirió que no vale la pena seguir luchando porque “son siempre los vivos los que ganan”; 49% ha conseguido poco progreso en el logro de sus metas personales y 46% agregó que no vale la pena planificar porque las cosas son cuestión de suerte.