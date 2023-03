Venezuela se declaró en default en el año 2017, hoy la deuda representa el 288% del Producto Interno Bruto, y asciende a 130 millardos de dólares. Pero no todo está perdido. El economista y sociodirector de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros expuso diversas propuestas para la reestructuración de la misma, pero enfatizó que hace falta voluntad política y flujo de caja para lograrlo.

En la sede de la UCAB ubicada en el municipio Chacao, Oliveros presentó junto al decano de Faces-UCAB, Ronald Balza, la profesora Christi Rangel y el profesor Lino Clemente, el informe «Propuestas para el Presente y Futuro de la Economía en Venezuela», de la mano de Konrad Adenauer Stiftung.

Durante su intervención, el analista destacó que para que Venezuela pueda acceder a financiamiento es necesario que en el país hayan instituciones sólidas, lo que es una debilidad en el contexto actual. El estado del financiamiento externo es incierto ya que está ligado a tres factores fundamentales: gran cantidad de acreedores, sanciones internacionales a las instituciones públicas y las relaciones actuales con entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.

Mientras que, el financiamiento interno se ha visto afectado por una política de escasez de bolívares que se mantiene hasta la fecha. Para superar esta situación es necesario el apoyo del sector público -que empero se ve poco interesado en cambiar la dirección de su actual política-; sin embargo, sigue siendo una opción el mercado de capitales en renta variable y fija.

Oliveros destacó que la ausencia de crédito en medio del contexto inflacionario es el gran obstáculo que tiene el sector privado para contribuir a la recuperación económica. Así como lo es la deficiencia en la capacidad del consumo. «La banca es pequeña, el crédito no llega ni a 2 puntos del PIB -1.2- y el Estado sigue contrayendo gastos. El tema importante es la reconstrucción del Estado, cómo hacer políticas públicas que permitan afrontar estos desafíos», explicó.

Sobre la deuda, le calificó como un gran obstáculo para acceder a financiamiento y la negociación con organismos multilaterales, así como para atraer inversión extranjera porque «un país que no cumple con sus compromisos de deuda genera que los inversionistas se inhiban».

«Hoy la deuda de 130 millardos de dólares, representa dos veces el tamaño de la economía venezolana. Para negociar con los acreedores lo más importante es entender cuál es la magnitud de esa deuda y quiénes están detrás: acreedores, tenedores de deudas, China, Rusia, el Estado también tiene obligaciones con el sector privado en términos de expropiación y Cadivi».

Venezuela es uno de los 10 países más sancionados del mundo. Y por eso es fundamental una negociación enfocada en que estas medidas sean eventualmente levantadas para que el país avance hacia la normalización de la deuda.

«Hace falta más que voluntad política para hacer frente al problema de la deuda, no es solo eso, sino resolver el tema sanciones, generar flujo de caja y flujo de ingresos. No es que vas a negociar y va a desaparecer la deuda. Tienes que hacer frente y el país tiene que generar ingresos para pagar estos compromisos».

La cooperación público-privada es fundamental

El economista y decano Ronald Balza detalló que la elaboración del informe le llevó al equipo más de un año y es posible que continúe. El principal objetivo de los analistas fue estudiar la economía en el actual contexto político, que es muy complejo.

«Salíamos de la hiperinflación -2022-, veíamos una anecdótica mejoría de condiciones pero también la ausencia de información pública, oportuna, transparente y completo respecto a lo que estaba pasando en materia económica. No pretendimos que esto se viera como un plan de gobierno ya que no es indispensable que haya un cambio de gobierno para aplicar lo que hoy proponemos. La crisis es tan importante que no podemos esperar que haya un cambio de Gobierno para entrar de lleno en la conversación de estos temas», expresó Balza.

El informe es el resultado de un programa de diálogo -foros- que se llevaron a cabo entre octubre de 2021 y octubre de 2022. El equipo conversó con 1.800 personas del ámbito económico, empresarial, académico, político y sociedad civil sobre sus ideas y propuestas en cinco estados en nueve áreas temáticas de la economía.

En este sentido, el profesor universitario resaltó que una de las conclusiones más importantes es que se debe promover la colaboración pública-privada, sin que sea indispensable tener afinidad política.