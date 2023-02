Este lunes, se llevó a cabo la audiencia de apertura de juicio contra los «6 luchadores», sindicalistas y activistas de DDHH que fueron detenidos a mediados de 2022. El abogado y presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios, Eduardo Torres informó que todos quedaron privados de libertad y que la próxima audiencia será este miércoles 8 de febrero.

«Hoy fue la apertura de juicio de mi defendido, Emilio Negrín y otros 5 sindicalistas y defensores de DDHH. La fiscal 74 con competencia nacional de terrorismo, ratificó sus acusaciones infundadas contra los luchadores sociales. Rechazamos los delitos imputados. No están asociados para delinquir, sino para defender derechos humanos laborales, no son conspiradores», fustigó Torres en un audio enviado a ND. «Es público, notorio y comunicacional que todos ellos, acompañan a los trabajadores venezolanos en su búsqueda de una vida digna».

Calificó este juicio como una farsa, y resaltó que así lo ha dicho la misma OIT, dos relatorías especiales de DDHH de la ONU, el mecanismo especial para Venezuela del Sistema Interamericano de DDHH; la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela; el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk; y la propia fiscalía de la CPI.

Indicó que durante la audiencia, se ratificó la exigencia de respeto al debido proceso y que sean juzgados en libertad, revisión de la medida sustitutiva y alertó «la jueza tiene en sus manos y en su conciencia, la libertad de los trabajadores presos».

La audiencia próxima será el 8 de febrero a las 2:00 p.m.

Hace cinco meses, el pasado 26 de septiembre, se realizó la audiencia preliminar a los «6 luchadores», y todos quedaron privados de libertad al pasar a juicio. Son acusados de planear el asalto a un fuerte militar en Mérida para secuestrar a los padres del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

La audiencia de los 6 luchadores -Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo-, terminó a las 6:30 p.m., todos pasan a juicio con medida privativa de libertad solicitada por la fiscalía, dijo Torres a ND vía telefónica, en aquel entonces.

«El juez 4° de terrorismo José Márquez admitió la acusación de los abogados Elin León y Yaneth Espinoza, Fiscalía 74 a la orden de Tarek William Saab, por considerar que se cumplen los requisitos, hechos y elementos de convicción para los delitos: asaltar un alistamiento militar en Mérida con 120 fusiles, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro».