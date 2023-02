La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcátegui aseguró que si el CNE exige que para La Primaria se usen los captahuellas, la Comisión Nacional prescindirá de su asistencia técnica.

En entrevista concedida a El Pitazo, Uzcátegui destacó que bajo ningún concepto se dejarán imponer condiciones que pongan en riesgo la confidencialidad del elector y dijo «para nosotros es un principio innegociable. No podemos ceder en eso, es un riesgo la vulnerabilidad del elector; si por cualquier razón, el CNE nos llegara a exigir que para usar las máquinas se deben usar las captahuellas, pues no usaríamos las máquinas. Si el CNE pidiera que tuvieran algún control sobre cualquier etapa del proceso de La Primaria, también sería no la respuesta, porque el proceso es de la oposición y está regido por la Comisión Nacional de Primaria. No cederemos control ni permitiremos que se vulnere la identidad del elector».

Asimismo, aclaró que todavía no se ha dado la primera reunión de trabajo entre miembros de la comisión conjunta que integran junto al CNE. «Esta comisión se encargará de revisar las condiciones que habría que cumplir para tener el apoyo del CNE. Apenas fue designada hace unos días. Nosotros tenemos nuestra comisión, pero no ha habido la primera reunión de trabajo, propiamente dicha que nos permita decir que hemos avanzado».

Respecto al cronograma que ya empezó a correr y que tiene como punto final la elección opositora, Uzcátegui comentó que propusieron una fecha «con bastante holgura» porque hay muchas cosas por definir.

«Vamos a hacer de 2023, la gran fiesta electoral de la oposición, queremos que tengamos como resultado no solo seleccionar al candidato de 2023, sino que se restituya la confianza en el voto como elemento de cambio. Trabajar la movilización de los venezolanos, pero no solo en marchas o manifestaciones, sino movilizarnos, actualizarnos en el RE, para estar todos habilitados. Hay que recuperar la confianza y este trabajo va dirigido a eso», recalcó.

Aseguró que la Comisión Nacional está trabajando en organizar una junta de votación en el exterior para que coordine cómo poder votar en el exterior.

Sobre las inhabilitaciones, enfatizó que esto tiene que ver con lo qué se defina en la Negociación de México.