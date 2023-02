La presidenta de UNT Zulia, Nora Bracho asomó que la tolda podría presentar un candidato definido por consenso a La Primaria, en el mes de marzo.

UNT juramentó a 4.200 nuevos dirigentes del partido, solo en el Zulia. Y durante el acto, dijo al periodista Rafael Galicia que en UNT siempre han tomado decisiones políticas a través del consenso y su participación en la elección opositora que será el próximo 22 de octubre, no será la excepción.

«De nosotros presentar un candidato de UNT será bajo consenso. Si no lo presentamos, apoyaremos al candidato de la unidad. Apostamos a trabajar por el bien común y poner por encima de nuestros intereses particulares, los colectivos. Es fundamental pensar en el país, en nuestra gente y avanzar en el camino que conduzca hacia la democracia».

Manuel Rosales todavía no ha decidido si será candidato, aclaró Luis Florido

Luis Florido, coordinador internacional de la Plataforma Unitaria y dirigente de Un Nuevo Tiempo, aclaró la semana pasada que el gobernador del Zulia, Manuel Rosales no ha decidido -todavía- si se presentará como una opción en La Primaria 2023.

«Esa fue una declaración que han dado muchos dirigentes regionales, quieren que Manuel Rosales sea el candidato de UNT. Eso fue lo que quiso expresar el dirigente de UNT Lara, pero es un deseo, no una realidad. Y no es solo en Lara, en muchos estados quieren que su líder sea el candidato y se mida en La Primaria. Pero es una decisión que debe tomar él y no la ha tomado», dijo a ND durante el acto de la Comisión Nacional donde se confirmó que La Primaria será el 22 de octubre de este año.

Para Florido es momento de que la Comisión Nacional reciba toda la confianza de la ciudadanía y resaltó la labor que ha desarrollado desde el pasado mes de octubre.

«Son una selección muy importante de miembros de la sociedad civil, merecen todo el respeto porque están dando su nombre por la causa democrática y debemos darle el respaldo incondicional, como creo que hasta ahora, ha ocurrido. No puede haber ni presiones ni coacciones. Esto es como un juego de fútbol, usted tiene las normas, la cancha pero también está el VAR -árbitro asistente de vídeo- que le dice cuándo es penalti o no».