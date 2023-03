El precandidato a la presidencia por la Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas destacó la importancia de eliminar los poderes extra que, según dijo, durante la V República le fueron facultados al presidente de la nación, como, por ejemplo, la reelección indefinida y la ley habilitante.

“El presidente es un rey. Propongo la eliminación de la reelección presidencial, que el presidente de la República no sea reelecto nunca, se elige para un solo periodo y más nunca se vuelve a elegir para presidente. Vamos a hacer un proyecto de país donde cada cinco años se valida democráticamente el proyecto, pero no poner a una sola persona que sea la dueña del país por 20 años”, declaró según nota de prensa.

“¿Cómo es posible que por medio de la Ley Habilitante se hayan dictado 633 leyes? No hay proceso más perverso que una ley que no es debatida, que no es consultada democráticamente en una sociedad, propongo eliminar la figura de ley habilitante”, criticó.

Asimismo, apuntó que debe eliminarse la autoridad de ascender a funcionarios militares al alto mando. “No puede continuar sometiendose a la Fuerza Armada venezolana a ser un partido político en armas al servicio de una tendencia o de un hombre: tenemos que rescatar su institucionalidad. La Fuerza Armada debe estar al servicio y seguridad de la nación y no de un partido político en armas como hoy en día lamentablemente la han convertido”.

Y propuso transformar el Parlamento Nacional, devolviéndolo a un congreso bicameral: “Que haya senado y diputados, esas son las propuestas para restituir la democracia, que haya equilibrio de poderes y que haya administración de justicia donde los jueces no sean dependientes del eje político”.