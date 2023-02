Durante las últimas horas, el alcalde de El Tigre, Ernestro Paraqueima nuevamente fue tendencia en Twitter, luego de que circuló un video en el que le obsequió un juguete sexual a una amiga.

«Mi amiga Yorce está de cumpleaños. Ella me dijo: Lo que quiero es disfrutar, llegar al éxtasis, arriba, al orgasmo, una cosa así, quiero 25 centímetro de placer. Yo le dije: Coño chama ahí no puedo, no puedo darte eso, es mucho, entonces le voy a regalar El Manduco», expresó en el audiovisual.

Al tiempo que describió al objeto «25 centímetros de cambio radical».

Por su parte, la cumpleañera afirmó sentirse agradecida, «excelente y rico» con este peculiar regalote que recibe de la mano del alcalde Paraqueima.

«Todas tenemos derecho a El Manduco, gracias».

A principios de febrero, Paraqueima presentó un concurso de belleza para elegir a las mujeres más bellas del municipio oriental y se la plantó a sus críticos al preguntarle: «¿Qué les pasa? ¿Tienen problemas de erección?».

A través de un video, informó que para celebrar los «Carnavales de Oro», elegirán a Miss Señora Bonita, «Miss Oro Negro» y «Miss Diva Diamante»; donde elegirán a las representantes más bellas en edades comprendidas entre 30 y 65 años. «Serán la imagen de nuestra ciudad, son bellas y preciosas».

Paraqueima destacó que el mensaje fue grabado en las instalaciones de la «mejor discoteca del oriente del país» y refirió a sus críticos: «Muchos en Twitter dijeron que era un burdel. Pero ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? ¿De qué sufren? ¿De problemas de erección? ¿Cuál es la envidia?» y siguió «cada vez que abren un restaurante, una discoteca o algo bonito, empiezan a quejarse y escribir estupideces. Los invitamos a los mejores carnavales que son los de oro negro».