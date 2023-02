Nicolás Maduro condicionó la reanudación de la Negociación de México, porque la Plataforma Unitaria no ha podido cumplir su palabra de liberar los 3 mil millones de dólares que se aprobaron para el Acuerdo Social.

«Cuando dialogas tienes que tener palabra», enfatizó Maduro durante el programa Con el mazo dando moderado por Diosdado Cabello. «¿Qué certeza puede dar sentarse a hablar con esa gente otra vez?. Firmaron un Acuerdo Social por 3.200 millones de dólares y a esta altura se están haciendo los locos, dicen que no tiene un dolar y que no están seguros de que puedan cumplir ese acuerdo».

«Si no pueden cumplir con el acuerdo ¿Qué motivación puede tener el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano para volver a sentarse en una mesa con ese sector de la PUD? Esa es la realidad de un sector que no tiene palabra, que llamaron a las sanciones, que llamaron a la invasión y que firman un acuerdo por 3.200 millones y no lo cumplen», fustigó.

¿Qué pasó con los recursos?

El pasado 20 de enero, la delegación opositora en las negociaciones con el gobierno aseguró que existen varios obstáculos para el cumplimiento del acuerdo suscrito en noviembre pasado, el cual busca el descongelamiento de recursos en el exterior, por lo que llamó al equipo oficialista a resolver juntos estos inconvenientes.

Tenemos que determinar «obstáculos jurídicos, obstáculos técnicos» para «resolver juntos» estas trabas, dijo, en rueda de prensa, el jefe negociador del antichavismo, Gerardo Blyde, en respuesta al condicionamiento del oficialismo que amenazó con suspender el diálogo en vista del retraso en el cumplimiento de los acuerdos.

Las partes anunciaron en noviembre, en México, que trabajarían juntos en la liberación de recursos del país en el exterior -los cuales están bloqueados por sanciones o impedimentos jurídicos- para la creación de un fondo administrado por Naciones Unidas que financie inversiones en las áreas de salud, educación, entre otras.

«Esta delegación ha estado trabajando con Naciones Unidas, con países aliados donde están esos recursos, o aquellos que pueden ayudarnos a destrabar (…) y a protegerlos para que sean transferidos, sin riesgo, a la creación de ese fondo», sostuvo Blyde.