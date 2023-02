La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), Marcela León dijo que será este jueves 16 de febrero, cuando quede instalada formalmente la instancia técnica para tratar el tema salarial, producto del tercer encuentro del Diálogo del Foro Social que contó con la asistencia de la OIT y se llevó a cabo en Margarita, entre el 30 de enero y el 2 de febrero.

León explicó que durante el último encuentro tripartito, no se abordó el tema salarial porque no era parte de la agenda. Sin embargo, en esta jornada se acordó la instalación formal de la instancia técnica que no pudo concretarse entre octubre de 2022 y enero 2023. «Logramos un importante avance, formalizar la instalación técnica para debatir el tema salarial, con técnico de la OIT, instituciones del gobierno, empresarios y centrales sindicales», declaro a la cámara de En Contexto, conducido por Carlos Peñaloza.

Destacó que debatirán cómo construir un salario en momentos de crisis, en un país sancionado como es Venezuela, también sobre indicadores económicos, sociolaborales, y factores externos. «Trabajaremos un cronograma para el tema salarial y otros de importancia. Vamos a formalizar su estructura, cómo se establecerá la votación de distintos actores, propuestas, sugerencias. Esto es muy importante porque a partir de allí se definirán las estrategias que se le presentarán al presidente Nicolás Maduro que es quién debe decidir sobre el salario».

Respecto a cuánto debe aumentarse el salario mínimo, detalló que desde ASI Venezuela han propuesto arrancar con un monto que permita cubrir el 50% de la canasta básica, unos 200 dólares y de ahí, ajustar cada tres meses. Pero a la par, se debe fijar un ingreso complementario.

«Si bien es cierto que el gobierno ha dicho que no hay recursos por las sanciones. Nosotros necesitamos recuperar el poder adquisitivo para poder llegar a la canasta básica. Hemos planteado que arranquemos con 50% de la canasta, más o menos 200 dólares, y luego, hacer ajustes trimestrales porque sabemos que de una sola vez, no se podrá».

Asimismo, recalcó que es urgente que se retome la mesa de Negociación de México para «destrabar el juego político» y enfatizó «no hay solución sino hay recursos, por eso deben volver a México y cumplir con la agenda, que se liberen los recursos del Acuerdo Social para los trabajadores, necesitamos que se cree el fondo de protección social».