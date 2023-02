El dirigente político Ismael León -diputado AN 2015- anunció este jueves que fue expulsado de la tolda de Alianza del Lápiz, por Eric Ondarroa, y que Antonio Ecarri no se pronunció al respecto. Sostuvo que esto ocurrió después de que se «quejó» de la falta de coherencia dentro del partido.

León difundió una carta pública en la que expuso sus razones para «abandonar» la alianza, pero en el cuerpo, detalló que fue excluido por Ondarroa.

A continuación la carta íntegra:

Quien suscribe; ISMAEL LEÓN, Dirigente Político Nacional, hago del conocimiento de toda la ciudadanía de mi separación de Organización Política Alianza del Lápiz, en la que me desempeñaba como Secretario de Organización Nacional del antes señalado partido.

El motivo de mi dimisión a las responsabilidades políticas que se me habían conferido, obedecen a que en el transitar de mi trayectoria política, siempre me he caracterizado por ser un hombre de equipo, un profesional de la política que responde a principios y valores bien definidos, un demócrata por excelencia que por sus ideales y creencias siempre se ha visto expuesto en la línea de fuego al ser crítico de la corrupción, fiel creyente en la transparencia, y; por supuesto, un luchador social y servidor público comprometido con los más desvalidos, así lo pueden ratificar los vecinos de las 22 parroquias que comprenden la geografía del Municipio Libertador, quienes me eligieron como concejal y posteriormente como Diputado de la Asamblea Nacional.

En los barrios de Caracas, se conoce de mi compromiso y trayectoria con la Libertad y la Democracia, para nadie es un secreto que he consagrado mi vida a escuchar a los vecinos de Caracas y a cualquier ciudadano de este país, en todo momento me he encontrado al servicio de mis conciudadanos sin distinción de su credo, ideología o partido político alguno.

Toda mi vida he respondido con responsabilidad, moral y ética, procurando nunca fallar al mandato que los venezolanos me han conferido. Así las cosas, al percatarme del desastre en que se desencadenó el escandaloso Gobierno Interino, con posición crítica y gallarda me convertí en uno de los más fervientes opositores de una camada de políticos que defraudaron a la nación, que se enriquecieron apropiándose indebidamente de los recursos producto de CITGO, MONOMEROS y la AYUDA HUMANITARIA que los ciudadanos del mundo tuvieron a bien suministrarle al pueblo de Venezuela.

En esos tiempos desconcertantes me sume a la Alianza del Lápiz, pues creí en un proyecto que colocaba a la educación de nuestras nuevas generaciones en el primer punto de la Agenda Nacional, creí en que atendiendo a los pensamientos de Luis Beltrán Prieto Figueroa y Arturo Uslar Pietri, saldríamos del atolladero en el que nos hemos encontrado inmersos y nos ha tenido condenados al hambre, la pobreza y la miseria, creí en una Organización Democrática, Independiente e Impoluta, con vocación de inclusión y con un proyecto político fielmente adscrito a un programa de Políticas Públicas que presuponen la instauración de una Nueva Venezuela. Mas sin embargo, hoy estoy decepcionado de esa tolda política, pues no se parece a eso que con antelación en estas líneas describí.

Sorprendentemente, aterricé en una organización donde la autocracia se encuentra a la orden del día, dónde las ARBITRARIEDADES contradictoriamente rigen el destino de la conducción política del partido, dónde las decisiones se toman sin consultar y al boleo, un partido sin estatutos orgánicos, sin instancias para la resolución de conflictos, en las que no se discute, si no que cuál cuartel militar lo que dice el jerarca es amén, ordene y entendido.

He militado en organizaciones políticas, pero mi pasantía por el Lápiz ha sido inédita. Los acuerdos políticos interinstitucionales que cobran vigencia nacional, no se discuten con las regiones. Las líneas estratégicas no sé consultan con las bases, en el Lápiz no sé dialoga, solamente se ejecuta lo que desde la cúpula del Consejo Nacional se decide.

La falta de coherencia es un aditivo que adereza mi DEFINITIVA RUPTURA con la organización, se le exigía a los estados la presentación de sus estructuras políticas designando a Responsables Femeninas, pero el Consejo Nacional del Lápiz no cuenta con representación en la referida área de acción, se solicita la designación de un Responsable de Gremios, Trabajadores y Sindicatos, pero el partido hoy no tiene un líder que se comprometa con esa secretaría política, y lo más cumbre, su norte es la Educación, pero no hay Responsables de Educación Nacional?

Ciertamente, construir un partido es una labor titánica, no es sencillo y menos en la aciaga hora que atraviesa nuestra democracia, pero la hilacion coherente de nuestros actos no puede ser ilusoria, el país busca claridad y no puedo ser participe de una nuevo fraude al elector venezolano, quien sistemáticamente se ha visto burlado, desilucionado y divorciado del liderazgo político.

En los últimos días, fui excluido de la Organización Alianza del Lápiz, por el Secretario General de ese partido Erick Daniel Ondarroa, quien por diferencias de criterio tomó tal determinación, mi expulsión de la organización jamás pasó por una instancia de deliberación nacional, fue arbitraria, autócrata y sin brindarme oportunidad de ejercer mi Derecho a la Defensa, mi posición política le resultaba incómoda al Secretario General, en razón de que no era complaciente y la polémica de mis argumentos no se correspondían con la filosofía de quien conduce los vestigios de la organización, calificando mi accionar como una indisciplina e insubordinación.

La Presidencia de la organización no se pronunció al respecto, quedando definitivamente firme la decisión del Dr. Ondarroa.

Siempre me encontré en solitario en el foro nacional, pero son las regiones, los suburbios, los barrios y los caseríos a los que le dedico mi lucha y está voluntaria separación del partido, para continuar con compromiso y determinación en pie de lucha por la libertad de Venezuela, la tierra que me vió nacer, crecer y también morir.

Mis palabras de agradecimiento a todos los lapiceros del país y a todos esos amigos que dejo en la organización que fueron testigos del deterioro de mi salud en los avatares propios de mis labores político partidistas.

Sepan todos los venezolanos, que esté dónde esté, estaré firme con ustedes y luchando por el país.

Se despide su amigo y hermano, Ismael León.