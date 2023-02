La tercera jornada del Foro de Diálogo Social entre representantes de Nicolás Maduro, empresariado y centrales sindicales, que se llevó a cabo en la isla de Margarita desde el lunes hasta este miércoles, terminó sin avances sobre el tema del aumento salarial, que ha sido una exigencia constante de los empleados públicos durante las últimas semanas.

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) informó que las reuniones no terminaron con resultados positivos, debido a la negativa del gobierno de fijar montos y fecha para el aumento salarial.

En un comunicado dirigido a la junta directiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), -que se encarga de supervisar las jornadas de conversaciones-, la Confederación informó que el gobierno nacional no aceptó el aumento salarial a pesar de la insistencia de los sindicatos participantes. “Lamentamos que se haya perdido una ocasión de mejorar el paupérrimo salario mínimo que recibe la mayoría de los trabajadores”, se lee en el comunicado publicado por el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. “La mesa o instancia técnica constituida para discutir el método de fijación del salario mínimo no debe ser asumida como una excusa para que el gobierno no tome de inmediato alguna medida para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”.

A pesar de la negativa del gobierno, se acordó la instalación de una mesa bilateral con presencia del Ministerio Público, para los casos de trabajadores, dirigentes sindicales y sociales presos y sometidos a procesos penales.

Hasta el momento de finalizar este reporte no ha habido pronunciamiento por parte del ministro del Trabajo, Francisco Torrealba quien encabezó la representación del Gobierno durante la reunión.

Sin embargo, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wills Rangel anunció que esperaban la firma de un pronunciamiento oficial de parte de todos los actores sociales involucrados en dicha instancia contra el bloqueo económico y las sanciones.

«Queremos que salga de este foro una declaración en rechazo a las más de 900 medidas coercitivas que pesan sobre Venezuela, el ataque a nuestra moneda y a la economía, queremos que cese esa persecución para poder brindar al pueblo venezolano el estado de bienestar social que garantiza la constitución», dijo a Correo del Orinoco este miércoles.

Rangel destacó que esperaba que «especialmente» Fedecámaras firmara el pronunciamiento, considerando que mantiene una «actitud inconsecuente» e «hipócrita» porque son responsables de la gran mayoría de las medidas coercitivas contra Venezuela.

«No las denuncian, no las enfrentan y son corresponsables de la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos y el salario. Es una actitud farisea la posición de Fedecámaras al asumir que ellos están luchando por un aumento de salario, cuando ellos no luchan contra el bloqueo y la persecución económica», sentenció.

Tras finalizar la reunión, el Monitor Sindical Venezuela, advirtió que el gobierno debe tomar medidas inmediatas para atender las justas demandas salariales de la clase trabajadora venezolana, y no escudarse en la constitución de una mesa técnica de método de fijación del salario mínimo para seguir sometiendo al pueblo al hambre y a la miseria. «La lucha sigue».

Cabe destacar que desde que la delegación de la OIT abandonó el país a principio de octubre, cuando se dio la segunda reunión del Foro del Diálogo Social en Caracas; el Estado, representantes sindicales y empleadores -empresarios-, debían conformar mesas de trabajo para dialogar sobre varios temas: criterios de fijación de salario mínimo; elecciones sindicales de manera autónoma, reforma legislativa y cese de la persecución penal de los dirigentes sindicales. Pero ninguna de las cuatro fueron instaladas.

Solo se lograron algunas consultas tripartitas, pero nada de las mesas.

Los sindicatos, asociaciones y federaciones que se han mantenido en la calle desde el pasado 9 de enero, preparan una nueva movilización nacional para este lunes 6 de febrero.

Salario mínimo solo cubrió 3,09% de la canasta básica de diciembre que fue de $378, según Cenda

El Cenda, indicó este miércoles que la canasta alimentaria de diciembre se ubicó en 378 dólares, por lo tanto, el salario mínimo de 130 bolívares solo cubrió 3,09% de los productos que necesita una familia de cinco integrantes para alimentarse durante un mes.

El informe precisó que el costo en bolívares fue de 5.651,58. Lo que representa una variación acumulada anual del 320,77%. Entre diciembre 2021 y diciembre 2022, la canasta aumentó tres veces su costo. Recalcó que el incremento de 52,3% respecto a noviembre, es el más alto en los los últimos 22 meses.