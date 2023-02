El vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello arremetió contra el periodista Alberto Rodríguez, conocido por su portal de noticias AlbertoNews, le calificó de palangrista y le pidió que no vea su programa.

«Hay gente que no me quiere y me manda mensajes de los opositores que ven el programa. Un caballero que se llama Alberto Rodríguez, Alberto News es un periodista, perdón un palangrista que se fue de Venezuela», dijo durante su programa semanal Con el Mazo Dando.

Al tiempo que leyó una noticia del medio web: «Diosdado Cabello afirma que sectores opositores recibieron 1.000 millones de dólares, Guaidó dice que le dieron 150.000 y el resto quién se lo quedó?. El palangrista no explica que quien dijo que entregó mil millones fue Mike Pompeo en su libro. Ponen las cosas así para decir que fue Diosdado, pero no palangrista, fue Mike Pompeo en su libro…No veas el programa, no se porqué ves el programa, vale».

Según la RAE, es un palangrista aquel que recibe un palangre, pago ilícito.

«En lenguaje periodístico, pago ilícito que se hace a un periódico o a un periodista por publicar una información que afecta o beneficia los intereses de alguien».

Pompeo confesó que EEUU entregó 1.000 millones de dólares al interinato

El exsecretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo reveló en su libro “Never Give an Inch” (Nunca Ceder una Pulgada) en el que menciona que en 2018 ejerció mayores presiones económicas contra Maduro para forzar su salida.

El diario web El Cooperante publica la nota. Además, Pompeo aceptó que el «gobierno interino» le costó «mucho dinero, esfuerzo y planes» a la administración de Donald Trump e incluso confesó que le entregó 1000 millones de dólares a la oposición.

El dirigente político, Juan Guaidó informó el jueves que el «gobierno interino» que lideró en casi cuatro años gastó casi 150 millones de dólares.

Guaidó aseguró que el presupuesto no llegó a 150 millones de dólares: «En cuatro años, es más o menos el presupuesto de este municipio, de un año, es decir, todo lo que se utilizó de fondos públicos, más o menos es el presupuesto de un municipio de la capital de un año».