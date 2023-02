El coordinador político de Voluntad Popular, Freddy Superlano dijo que la tolda naranja todavía no presentará a su candidato para La Primaria, y que lo hará en el momento oportuno. Al tiempo que reiteró que apoyarán al que resulte electo.

«VP presentará, en el momento oportuno, a su candidato. Será una persona que ha luchado por la libertad y la democracia de Venezuela», exclamó según nota de prensa. «El que gane la primaria nosotros lo vamos a apoyar. La responsabilidad nuestra no es solo con una militancia de VP, es con el país, va mucho más allá. Al que gane, lo apoyaremos. El planteamiento que hay es primaria y apoyar al que salga electo de ese proceso. Quien gane no podrá hacerlo solo, necesitará la ayuda de todos en el país».

Sostuvo que las mal llamadas oposiciones tienen la oportunidad de reunificarse en la primaria. «La oposición tiene algo que ofrecer y la primaria nos garantiza a nosotros poder amalgamar alrededor de una idea, el gran llamado del pueblo venezolano».

Reconoció que actualmente no hay un liderazgo consolidado en la oposición, pero esto cambiará tras la elección que dará al candidato unitario. «Cuando no hay reconocimiento a los liderazgos, sigue siendo la primaria el gran consenso. Aquellos que no están dentro de la Plataforma Unitaria, saben que la primaria es el hito más importante en este 2023. De esa primaria va a salir no solamente quien va a enfrentar al candidato del régimen, que es Nicolás Maduro, si no que tendrá la oportunidad de ganar la elección presidencial».

Superlano quien fue despojado de la gobernación de Barinas tras la elección regional del 21N, descartó el consenso ya que esto pondría en riesgo la legitimidad del candidato o candidata. «Hay que bañarse de legitimidad, es decir, es someterse al escrutinio del ciudadano que decidirá cuál es el candidato que mejor lo pueda representar».

Guaidó candidato

Pese a que no ha sido oficializado, la directiva de VP aprobó por aclamación que Juan Guaidó será el candidato a la primaria convocada por la Plataforma Unitaria que será en 2023.

Esto ocurrió durante el Encuentro Federal de Activistas de VP que tuvo lugar en Carabobo en agosto, según Monitoreamos.

El medio publicó un video en el que dirigentes y militantes aprobaron a Guaidó.

“¿Ustedes aprueban la propuesta de que Juan Gerardo Guaidó Márquez, hoy en día un connotado dirigente internacional, presidente interino, hijo y fundador de este partido, sea nuestro líder, nuestro abanderado, en el nuevo proceso político que este país va a atravesar? Si es así, manifiéstenlo con la señal de costumbre”, preguntó el coordinador político nacional de VP, Freddy Superlano.