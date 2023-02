Este 26 de mayo la UCV tendrá después de más de 15 años, elecciones de autoridades: rector, vicerrector académico, secretario, decanos y representantes profesorales ante los distintos órganos de cogobierno universitario y consejo de apelaciones. Son 600 cargos a elegir; y el secretario ejecutivo de la UCV, Humberto Agrinsano aseguró que esto reflejará un gran cambio para el país.

La novedad es que por primera vez en casi 302 años de historia que tiene la UCV, se amplía el patrón electoral y se le permitirá votar a empleados administrativos y obreros, suscribe un reporte especial de La Prensa Lara publicado este lunes. Humberto Agrinsano, secretario Ejecutivo de la UCV, explicó al medio regional web que el Reglamento Transitorio que creó esta universidad y que tendrá vigencia hasta 15 días después que las autoridades electas asuman sus cargos, se dio tras una larga discusión y consulta en la comunidad universitaria, incluso realizaron un referendo consultivo en 2017 para ver si estaban de acuerdo en modificar el claustro. En su momento ganó la opción del no. Luego siguieron con asambleas intensas en 2019 y 2020 tras las sentencias del TSJ y lograron el año pasado un consenso interno en la universidad.

«La sentencia del TSJ que estableció la participación de todos los sectores de la universidad tiene un problema, y es que establece que el voto de estudiantes, obreros y empleados vale lo mismo que el de profesores porque se basan en el principio del 1×1. Eso atenta no solamente contra la autonomía universitaria, sino contra la esencia de la universidad. Es como si para elegir a la directiva del TSJ voten obreros, escoltas, choferes, abogados, asistentes del máximo tribunal. Eso no puede ser, pasa igual con las universidades. Creemos que la participación de los sectores es importante, pero no en las mismas proporciones, por eso creamos una fórmula para la participación de todos los sectores en la elección», sostuvo.

Por su parte, Gustavo Izaguirre, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, destacó que como son los profesores los que diseñan las políticas de gobierno, estudio e investigación de la universidad, cada voto de ellos vale un punto. Los estudiantes tienen un peso del 25% de los votos de los profesores. Es decir, cuatro votos de estudiantes equivalen a un voto de un profesor. Así está establecido desde la Ley de Universidades de 1970. A egresados le corresponde un 5%, administrativos 10% y obreros 10%. «Queremos una elección equilibrada. ¿Quiénes han cedido aquí?, los profesores hemos cedido cierto peso para que otros sectores puedan decidir en la universidad».

«Ese cambio de autoridades se va a reflejar incluso a nivel general no solamente en la UCV, sino también en el país. Es un cambio social, es la posibilidad de cambiar las cosas y bueno, la UCV como pionera abrirá las puertas precisamente para que las demás universidades asuman el mismo reglamento y se renueven», opinó Humberto Agrinsano.

Ambos coinciden en que tras 15 años sin elecciones, las autoridades de universidades han entrado en un proceso de desgaste. «Están presas en unos cargos porque el TSJ no permite la alternancia democrática en las universidades. En el caso de la UCV, solo se mantiene Cecilia García Arocha en el cargo de rectora y Amalio Belmonte, secretario, luego de la renuncia del vicerrector administrativo Bernardo Méndez (2020) y el fallecimiento del vicerrector académico Nicolás Bianco (2022)».

Las elecciones de la UCV se realizarán de manera presencial el 26 de mayo en 9 de los 11 campus. Eso incluye Caracas y los campus en Maracay, Barcelona, Tucupita y Barquisimeto. Se utilizarán 20 equipos lectores de boletas electorales propiedad de la universidad y otros equipos de alta precisión que serán arrendados. Según Agrinsano, los egresados que están en Maracay o Maracaibo tendrán que trasladarse a Caracas para ejercer su derecho al voto.