La diputada de la AN 2015 Dignora Hernández arremetió contra el gobernador del Zulia, Manuel Rosales luego de que durante los últimos días este ha insistido en que deben levantarse las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela, y sobre la administración de Nicolás Maduro. A su juicio, el dirigente de UNT entiende «perfectamente» que lo que está pidiendo es dinero para los bolsillos de Maduro.

«A Rosales: pida justicia y libertad y verá como se acaban las sanciones. Si no se alcanza la libertad el país no saldrá de la crisis que vive, de nada servirá el levantamiento de sanciones, ni ese tour de diálogos por el mundo», expresó. «Mientras algunos como usted sigan en su vergonzoso empeño de pedir que se levanten las sanciones contra el régimen de Maduro, e insistan en esa dialogadera infértil y ridícula que no busca la salida del régimen, aquí lo único que se asfixiarán serán las aspiraciones de libertad de la sociedad venezolana».

Descartó que Rosales haga estas peticiones por «falta de inteligencia» y exclamó «yo no me creo ese cuento y estoy convencida que usted es más entendido de lo que se piensa. Por eso, estoy segura que usted sabe y entiende perfectamente que lo que está pidiendo es plata pa los bolsillos de los violadores de DDHH y los artífices de la emergencia humanitaria».

«¿Por qué solo pide vainas que favorecen al régimen de Nicolás Maduro? ¿Por qué no pide justicia para los presos y lo muertos del régimen? ¿Por qué no pide libertad para Venezuela? ¿O es que eso es solo es solo pa las campañas?», preguntó.

La dirigente de Vente Venezuela, apuntó que la crisis que vive el país no se resolverá dándole plata a Maduro porque esto solo «afianzará la política represiva y de destrucción».

«Lo más grave de todos es usted y quienes piensan igual, aún así pretenden ser reconocidos como la oposición venezolana, cuando solo representan la postración y la entrega ante el sistema. Este tipo de comportamientos es lo que realmente tiene asfixiada a la sociedad venezolana», remató.

Manuel Rosales y las sanciones

Hace unos días, durante su entrega del informe de gestión 2022 ante el Consejo Legislativo del estado, el Gobernador del Zulia, Manuel Rosales reiteró la necesidad de pedir que se levanten las sanciones.

«Hemos sido categóricos en que hay que poner fin a las sanciones contra Venezuela. El desastre y la situación que vive el país, se inició con un mal modelo político, económico y social aplicado en el país. Pero las sanciones han venido a asfixiar más a nuestra sociedad. Se siente en la gente, los jóvenes, industria. Las sanciones y el bloqueo económico no son la solución».