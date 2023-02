El dirigente nacional de PJ Henrique Capriles dijo que aún no sabe si será candidato, pero asomó que podría postularse si se le retira la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos que le fue impuesta en 2017.

«Yo no sé si voy a ser candidato. No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que quiero ser parte de la solución”, declaró a AFP. «¿El gobierno quiere legitimidad y reconocimiento? ¿Cómo presenta Maduro una elección con (opositores) inhabilitados, con esto, con esto, con eso? Maduro no es el que escoge el candidato, el que escoge el candidato tiene que ser de la población, ¡no Maduro!”, exclamó.

Manifestó que las primarias deben realizarse y que la elección de un candidato por consenso, a su juicio, no es viable. Agregó que, de alguna forma, quiere ser parte de la solución para Venezuela.

Seguías dice que candidato opositor debe tener la «confianza» de Maduro y «gustarle» al chavismo

El presidente de Datincorp, Jesús Seguía afirmó que el candidato que se mida junto a Nicolás Maduro en la presidencial de 2024, debe «gustarle» al chavismo y tener la confianza del mandatario oficialista: nada de radicales ni llenos de odios.

«El candidato opositor debe gozar de la confianza de Nicolás Maduro y su comportamiento importa mucho. Tiene que ser una persona que no sea un opositor furibundo, radical, lleno de odios, porque eso no le gusta al chavismo. Que tiene que ser de esa manera y el que plantee eso es un colaboracionista del régimen, como me llamaron en una oportunidad algunos necios. Pues la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene en todo caso la dirigencia opositora que no supo administrar correctamente sus victorias. Que dilató todos sus poderes en aventuras irresponsables», declaró a La Prensa Lara.