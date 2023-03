El empresario Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras dijo este martes que pese a la crisis de los últimos años, en el país no ha ocurrido un estallido social como lo fue el «Caracazo» porque hay apoyo social: «Venezuela no se arregló, pero la gente no se está muriendo de hambre».

En entrevista concedida a Vladimir a la Carta, expresó que el ajuste económico que el país ha vivido desde 2019 ha impactado «dolorosamente» en la sociedad, porque el ajuste ha sido a través de la reducción del gasto sin el acompañamiento el FMI; entonces, lo ha pagado la sociedad; pero «no se ha repetido un Caracazo porque hay apoyo social. No se ha repetido un Caracazo porque hoy hay modelos de apoyo sociales en todo el país. También ha habido una mejor política comunicacional, a este gobierno hay que reconocerle que tiene una enorme capacidad de expresar bien la crisis. No es cierto que Venezuela se arregló pero tampoco que la gente se está muriendo de hambre».

En este sentido, aseguró que el empresariado no está buscando culpables de la crisis, sino soluciones. «Tenemos que trabajar mucho más en diseñar mecanismos que nos permitan de una manera más eficiente transferir a nuestros colaboradores su participación en la generación de valor».

Sobre La Primaria, estimó que es una opción viable para definir el candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en 2024, y recomendó al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, lanzar su candidatura.

«Celebro el tema de las primarias. Es la movilización de la gente en búsqueda de reivindicación. Este proceso de primarias revitaliza la actividad política. Creo que el señor Mendoza, tiene una alta aceptación en la opinión pública pero habría que ver las opciones. Si me pidiera opinión en torno a si se lanza a precandidato yo le diría que sí, hay que estimular la participación entre más y mejores».

Respecto a Benjamín Rausseo, mejor conocido como «El Conde del Guácharo», Fernández comentó que «conoce bien el país, tiene una actividad empresarial, es humorista; bienvenidos todos los que quieran participar en la política, necesitamos mayor participación».

