Hace poco comentaba en el grupo de mis compañeros de graduación que una frase que me gusta de Milton Friedman es esta: “Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones, más que por sus resultados”. Y eso pareciera que va directo al corazón de los mandones rojos que son amplios en engañar con promesas y también gigantes en los malos resultados.

Los resultados son lo que al final cuenta y con la acostumbrada paciencia de mis estimados lectores voy a pasar a enumerar algunos de los resultados de Maduro (y Chávez) en su gestión. Trataremos de usar solo números imparciales de manera que cada quien pueda opinar por su cuenta, como sucede en los sistemas de libertad.

1- Maduro derrumbó el 80% del PIB. El PIB es la suma de todo lo que hace un país en su producción de riqueza. De manera que cuando que cuando ese índice baja la cosa va hacia lo malo. La disminución del PIB venezolano equivale a un hombre de cien kilos que pierde 80 kilos de su peso. Como comparación de esta bestialidad hacemos referencia que en Alemania durante la II guerra mundial su PIB bajó 45% a pesar que casi la destruyeron a bombazos y aquí, sin nada de eso, estos animalazos rojos, casi que lo duplican. Nuestra economía es hoy un ser raquítico de veinte kilos y a punto de pelar gajo. Esa es la verdad. Pero lo Increíble es que Maduro pone en marcha una campaña mediática diciendo que estamos en recuperación y que vienen inversiones a montón. Ojalá así fuera, partida de payasos embusteros.

2- Se fueron seis millones y pico de compatriotas. Mucho relacionado con la economía desastrosa y la falta de horizontes. Un número impresionante de personas se han ido a buscar mejores lugares. Este resultado de Maduro es un récord mundial que se le otorga a los gobernantes incapaces.

3- La salud en Venezuela es un desastre. Miles de personas mueren por falta de algo y eso no es un secreto para nadie. Pero queremos respaldarlo también con alguna cifra precisa. La esperanza de vida se incrementa cada año en todos los países del mundo, pero Venezuela es el único lugar del planeta en que eso es al revés. La esperanza de vida bajó de 72 años a 68. Una muestra de la brutal incompetencia de este régimen absurdo que en mala hora nos trajo Belcebú.

4- La mayor fuente de ingresos de Venezuela la volvieron papilla. Pdvsa en 2002 producía 3 millones y pico de barriles de petróleo y estos buenos para lo malo hoy producen una fracción. El país deja de percibir 90 mil millones de dólares al año, solo por ese bajón en la producción petrolera.

5- Los asesores cubanos seguramente le dijeron a Maduro que había que cambiar el juego económico pues si en Venezuela no había cobres a ellos tampoco les llegaba. De manera que le pusieron retroceso a cuanta vaina socialistoide tenían y se metieron a capitalistas. Control de precios, chao contigo. Dólares, vente mi amorcito. Control de cambio, si te vi no me acuerdo. Cero impuestos a las importaciones. Besitos y abrazos con los empresarios. Campaña invitando a invertir en el país. Jalando bola a los gringos para cualquier cosa.

Difícil la tienen. El riesgo país, un número que indica a los inversionistas lo que puede pasar con su negocio, está en casi todos los países de Latinoamérica entre 100 y 400. El riesgo país de Venezuela es 33.000 un récord mundial histórico. Solo con ese número nadie viene a poner un dólar mientras esté Maduro.

6- Por si eso fuera poco la ONU presenta un informe que dice sin pelos en la lengua que Maduro, Diosdado y otros serafines son los responsables de crímenes y torturas.

Podríamos seguir, pero solo con esos resultados se muestra al peor gobierno de nuestra historia. Maduro debe renunciar, pero en la lógica enferma de estos tipos ellos no tienen la culpa de nada y las cosas están mal por culpa de otros.

Y como no va a renunciar, nadie debe dejar de ir a votar para salir de Maduro.

