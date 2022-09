El presidente del Ifedec, Eduardo Fernández, dijo este martes que el candidato que se medirá ante Maduro en 2024, debe surgir de la plataforma de consenso nacional entre los mejores líderes religiosos, empresariales, sindicales y gremiales del país, no de los partidos, para así acabar con años de confrontación.

En entrevista concedida a Radio Rumbos, el ex candidato presidencial destacó que el chavismo ha sido el peor gobierno que ha tenido Venezuela, pero «angustia que frente a esto, no termine de proyectarse una alternativa que merezca la confianza y el respeto de la gente. Tenemos a un gobierno que ha fracasado ruidosamente, pero no encontramos una alternativa seria y confiable por la que podamos sufragar para lograr el cambio político».

«Pues confío en que la nación ya que ya no confío mucho en los partidos, pero confío en que líderes influyentes de la nación: empresarios, trabajadores, líderes religiosos, la academia, universidades reaccionen ante lo que tenemos al frente y sea posible construir una gran plataforma de consenso y se presente como una alternativa frente a la pretensión de Maduro de perpetuarse en el poder y tengamos un gobierno mejor».

Criticó que algunos ven la presidencial de 2024 como un «juego frívolo». «Debe saber el país que es muy importante lo que está por delante, no es ser candidato por notoriedad, sino que se trata de ser el próximo jefe de Estado que según la constitución debe ser un factor de unidad nacional, comandante en jefe de la Fanb, dirigir la política internacional, dirigir la haciendo pública y promover la recuperación del país. Así que no es cualquier cosa».

Sobre la primaria de la Plataforma Unitaria, comentó que dirigentes políticos alegan que esta servirá para «unir a la oposición», pero a su juicio, será todo lo contrario. «Creo que sirven para desunir aún más, Maduro está muerto de la risa viendo como están los distintos candidatitos mientras él está esperando que terminen de pelearse y sabe que así prevalecerá con una votación pírrica porque él sabe que no ganará, la abstención fue la que ganó en 2018 y él quedo de segundo. Eso es lo mismo que podría pasar en 2024».

«Tal vez la solución no esté en Caracas, sino en Valencia, Maracaibo, Puerto La Cruz y debe hacerse lo necesario para decir que no sigan con esta guachafita de carritos chocones y que el candidato sea por consenso. No nos podemos equivocar otra vez como se equivocaron los que escogieron a Chávez, por no elegir bien. No tenemos derecho a equivocarnos, pensemos bien lo que está en juego y que sean los sectores empresariales, religiosos, académicos, todos que nos pronunciemos y digamos que esto no es una mamadera de gallo. Todos como país debemos actuar con patriotismo, por amor a Venezuela, no por amor a un partido».

Fernández cree que hay en el país al menos 10 o 12 candidatos posibles para ser presidente, pero eso si «no de la lista de equivocados».

«Debemos elegir al mejor, o a la mejor y este país tiene 10 o 12 personas que no están en la lista de los equivocados que podrían ser presidente, porque los que aparecen en esas listas, vienen de 20 años de equivocaciones y errores, y no los vamos a premiar con la presidencia de la república».

Al ser consultado sobre si él se mediría en la primaria, respondió: «yo en esa guachafita de primaria no participo porque no es conveniente, eso no va a ayudar a la unidad del país y lamentablemente, creo que serán unos candidatitos peleándose con otros candidatitos, acusándose de ladrones y mentándose la madre».