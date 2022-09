El periodista de AP Joshua Goodman informó este jueves que la defensa del presunto testaferro de Nicolas Maduro, el colombiano Álex Saab, pidió ante la corte de EEUU que lleva el caso que sus dos testigos principales declaren a través de Zoom, por no poseer visas estadounidenses.

«Álex Saab les pide que testifiquen a través de Zoom desde Caracas porque las visas estadounidenses no están disponibles hasta 2024. En la petición aparecen borrados los los nombres de los testigos, para evitar el «acoso de los medios», escribió en Twitter.

De acuerdo con el documento se trata de dos testigos cuyos nombres no aparecen. Pero se explica que uno de ellos es un funcionario de la GNB que proveyó seguridad personal a Saab y que conoce de sus reuniones con funcionarios iraníes. El segundo testigo es un diplomático del gobierno chavista que estuvo involucrado en el consulado venezolano en Cabo Verde.

Audiencia de inmunidad será el 31 de octubre

El pasado 27 de agosto, Camilla Fabri, esposa del colombiano acusado de lavar millones de dólares a través de una trama de corrupción con el chavismo, dijo en una entrevista en VTV que el 31 de octubre será la audiencia «de inmunidad».

«Nosotros lo estamos solicitando desde hace casi un año, y hasta el momento se han negado a entregarlos. Ayer supuestamente debían presentar una razón para no haber entregado los documentos. El juez fijó para el 12 de septiembre, como siempre aquí vemos como los tiempos se extiendes y ellos quieren ganar tiempo. El 12 de septiembre se dará una nueva audiencia de estatus y el 31 de octubre se celebrará la audiencia de inmunidad».

