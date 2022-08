El presidente de Futuro, Henri Falcón dijo este viernes que la clave para ganar la elección presidencial de 2024 y lograr el cambio político que quiere 80% de la población depende de que la oposición aprenda de lo que pasó en Barinas el 21N: hay que conquistar la unidad y recuperar el voto como instrumento de cambio.

En entrevista con Unión Radio, Falcón destacó que solo a través de diálogos y acuerdos se podrá reinstitucionalizar el país, pero para ganar las elecciones de 2024, la oposición debe «acogerse» a la unidad y a rescatar el poder del voto. «La unidad amplia, honesta, eficaz, superior que de verdad nos convoque al éxito y la participación a través del voto como instrumento de cambio democrático».

Destacó que los dirigentes políticos deben dejar a un lado la confrontación y ocupar espacios desde la democracia, rescatar su credibilidad a través del rol de intermediadores para buscar verdaderas soluciones a los problemas del ciudadano.

Y enfatizó: para 2024, debemos repetir las claves de Barinas, unirnos más allá de las diferencias, en la segunda vuelta de Barinas hubo un incentivo a la participación que movió a la población, si eso ocurre en 2024, esa será la clave del éxito.

A su juicio, la oposición debe evitar caer en la exclusión. «Debemos ser una sola alternativa, un liderazgo que pueda conducir las mejores alternativas y que luego genere cambios a través de acuerdos políticos. También hay que hablarle a la gente con la verdad, no generar expectativas que se conviertan en frustraciones».

«2024 no es cualquier elección, por eso no será cualquier gobierno, el gobierno será de transición y debe ser de transición democrática para tomar grandes decisiones. No es momento de partidos, sino del país».