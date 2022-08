El procurador especial del Gobierno Encargado, Enrique Sánchez Falcón explicó que Venezuela no se pudo defender contra la demanda ejecutada por la transnacional petrolera ConocoPhillips, porque AD, PJ y UNT no aprobaron los recursos para contratar la representación legal que ejercerían en ese juicio particular.

«La República tiene los recursos para la defensa en este litigio, sin embargo, no se liberan por la diatriba política, donde las organizaciones de Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), han sido factores obstaculizadores, desde hace tiempo, para frenar la asignación de recursos», declaró según nota de prensa.

Afirmó que «algunos» dentro de la Plataforma Unitaria, pretenden imponer una «posición contraproducente para el país, que implica abandonar los juicios sobre la protección de los activos en el extranjero, lo que es un ataque contra el Gobierno Encargado y la Procuraduría Especial».

“Nosotros no podemos abandonar los juicios porque perdemos toda posibilidad de control de daños, para nadie es un secreto las arbitrariedades de la dictadura que son la causa de muchas de esas demandas, pero necesariamente hay que atenderlas, hay que ejercer control de daños sobre esas demandas, porque no atenderlas significa enfrentar demandas temerarias, negarse la posibilidad de obtener las rebajas cuando es posible, la posibilidad de obtener acuerdos”.

Sánchez Falcón aseguró que el fallo a favor de ConocoPhillips puede revertirse- “Definitivamente, ahí si hay abogados contratados y pagados por el gobierno encargado, y están discutiendo la validez de ese laudo. Es decir, se solicitó en agosto de 2019 la nulidad de ese laudo y existen altísimas posibilidades de que ese laudo se anule. Si el laudo se anula, antes de que se ejecute la decisión del juez, no habría necesidad de cancelar 8.700 millones de dólares”.

“Si esto no ocurre, u ocurre con posterioridad a la decisión a la ejecución de la decisión, existen garantías aseguradas por la empresa ConocoPhillips, de que devolvería el dinero que hubiese podido obtener, como consecuencia, de esta sentencia. Esto es algo que lamentablemente no se ha dicho suficientemente”.

Por otra parte Sánchez, Falcón dejó claro que los recursos gastados para atender los juicios, “es una ínfima cantidad en relación a los derechos litigiosos que se están protegiendo a los derechos del estado del pueblo venezolano que se están discutiendo y defendiendo. Alrededor de 63 millones de dólares se han utilizado para proteger los activos a más de 41.000 billones de dólares. Es decir, una suma que no llega al 2% de la cantidad que está por protegerse y protegiéndose”.

Según dijo el oro que está en Londres «definitivamente, no irá a las manos de la dictadura y Citgo está dando resultados extraordinarios en estos momentos. Es decir, se ha podido realizar actividad efectivamente protectora de los activos de los venezolanos en el exterior”.