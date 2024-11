La cancillería de Uruguay emitió un comunicado este miércoles 13 de noviembre, alertando a sus ciudadanos sobre la compleja situación de derechos humanos en Venezuela.

El anuncio enfatiza en la falta de libre circulación y la prevalencia de detenciones arbitrarias en el país sudamericano, destacando la preocupación de organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas.

El comunicado aborda específicamente el caso de un ciudadano uruguayo, residente en Estados Unidos, cuya detención se confirmó al entrar a Venezuela el 19 de octubre. Hasta la fecha, no se ha recibido información oficial sobre su paradero, lo que genera «gran incertidumbre» no solo sobre su estado, sino también sobre la seguridad de otros uruguayos que podrían viajar al país.

Además, la cancillería menciona que la expulsión de diplomáticos uruguayos por parte del gobierno venezolano limita la capacidad de Uruguay para proveer asistencia consular y servicios de emergencia a sus ciudadanos en Venezuela. Esta medida afecta directamente la protección que el Estado puede ofrecer a sus nacionales en territorio venezolano.

El aviso de la cancillería, aunque no es legalmente vinculante, subraya que los viajes a Venezuela son realizados bajo la responsabilidad del viajero. «La presente recomendación opera como aviso y no tiene efectos vinculantes», se lee en el comunicado, resaltando que el Estado uruguayo no puede ser responsabilizado por las consecuencias de ignorar esta advertencia.