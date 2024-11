La noticia de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene la intención de vender la empresa petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos S.A, compañía que le perteneció a ambos países durante 39 años, ha generado fuertes tensiones de lado y lado de la frontera.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro, quien ejecutó bajo su administración el regreso de Monómeros a manos del régimen venezolano, pide que no se venda.

Según una carta publicada en la red social X, Petro se opone a la venta y privatización de Monómeros a manos de Maduro y el ministro de Industria, el colombo-venezolano Álex Saab, recién liberado por Estados Unidos, tras estar en prisión acusado de ser el testaferro del presidente venezolano.

Por supuesto, del lado venezolano, la oposición advierte sobre los riesgos que implica comprarla. Es el caso del diputado venezolano José Luis Pirela, director del movimiento Venezuela Independiente, quien advierte que «quien adquiera la empresa Monómeros estaría comprando un problema, se convierte inmediatamente en cómplice de un régimen dictatorial».

Pero, si hay un protagonista en medio de esta historia es el expresidente interino de Venezuela Juan Guaidó, quien en 2019, cuando asumió la presidencia interina del país en un experimento político apoyado por Estados Unidos que pretendía desplazar a Nicolás Maduro del poder, logró la “protección” de la empresa venezolana Monómeros, ubicada en territorio colombiano.

Con la participación del entonces presidente Iván Duque, este activo pudo mantenerse en resguardo del régimen. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro al poder, la empresa regresó a manos de Nicolás Maduro y la junta directiva puesta por Guaidó fue destituida.

EL TIEMPO habló en exclusiva con Guaidó a propósito del caso de Monómeros, de lo que implicaría para ambas naciones y de los desafíos que se avecinan una vez Donald Trump asuma el poder en Estados Unidos a partir de enero de 2025.

Cuando ustedes asumen el control de Monómeros hubo muchas críticas y se habló de corrupción y de que la empresa se iba a perder, Petro se la devuelve a Maduro y ahora se queja de que la pueden vender. ¿Qué hay detrás?

Ha sido práctica de la dictadura vender los activos, hipotecar a la nación. Vendieron una

refinería en Dominicana y no es diferente con lo que pretenden hacer en este momento con Monómeros. Lo que sí es una gran sorpresa es que el que se opone públicamente es Gustavo Petro.

¿Por qué cree que Petro hace esa denuncia?

Yo no le creo al presidente Petro. No tengo duda de que un comunicado público es para salvar simplemente su nombre. Debería detener la venta si pretende el delincuente Álex Saab enviado por Nicolás Maduro, vender una empresa que es de los venezolanos. Es decir, ellos pretenden seguir saqueando la República seguramente con fines oscuros.

¿Por qué Álex Saab está al frente?

La diferencia entre Álex Saab hace unas semanas y ahora es que es ministro de Maduro. Antes robaba en privado y ahora lo hace públicamente. Monómeros, insisto, es de los venezolanos.

Hubo muchas críticas hacia usted sobre el manejo de Monómeros…

A pesar de las críticas, de las denuncias que hubo en un momento, todas las investigamos. Como presidente interino las investigué en la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional e incluso fue destituida la junta directiva. Incluso, pedimos la investigación en la Fiscalía de Colombia.

Denunciamos públicamente esta pretensión de seguir saqueando en una empresa como Monómeros y no tengo duda de que en privado deben estar hablando el presidente Petro con el dictador Maduro, no creo en esos cuentos públicos. Que Petro demuestre que realmente no permite la venta y que la prohíba. Él puede hacerlo como Ejecutivo colombiano y no solamente salvando su responsabilidad de manera pública.

Hay hipótesis sobre que esta venta esté relacionada con la utilización de la úrea para otros motivos, ¿qué información tiene sobre esto?

Lo denunciamos en su momento y ustedes saben que el narcotráfico utiliza este producto para procesar droga, por lo cual hay que evitarlo. Aunque hoy esté bajo la administración de Maduro ya es un peligro. Maduro está señalado por narcotráfico a nivel internacional, tiene recompensa por su captura de 15 millones de dólares por los Estados Unidos precisamente

por su vinculación al narcotráfico.. No es casual y es un peligro para la región que el control de esta empresa lo tenga Nicolás Maduro y peor aún, un delincuente como Álex Saab y aquí directamente tiene la responsabilidad en este momento Gustavo Petro.

Insisto, el gobierno interino y la presidencia Duque se protegió esta empresa. Esto es un tema de seguridad latinoamericana y el presidente Petro tiene la responsabilidad de no complacer a un dictador otra vez como lo ha hecho con muchas otras cosas.

Me llama la atención que cuando ustedes estuvieron al frente de Monómeros se hizo hincapié en las irregularidades, pero hoy, después de la denuncia de Petro, no hay ni una sola voz de oposición que se haya pronunciado, ¿había gente jugando en contra del Gobierno interino?

Agradezco la pregunta porque es evidente la intencionalidad que existía detrás de los ataques. Cada vez que había un indicio o una denuncia nosotros la atendimos. Creo que lo que está pasando en este momento no solamente reivindica nuestra vocación de transparencia y de rendición de cuentas. Quiero insistir en que no podemos permitir que Monómeros caiga en manos oscuras, no podemos permitir que esto vaya a rematarse.