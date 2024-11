La hija trans de Elon Musk, de quien está distanciada y que, según el multimillonario propietario de Tesla, “murió a causa del virus de la mentalidad progresista”, prometió abandonar Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump.

Vivian Jenna Wilson, de 20 años, cortó lazos con su padre en 2022, cuando presentó una petición para cambiar su género, así como su nombre, lo que esperaba que cortara cualquier conexión entre ella y su padre biológico para romper todos los lazos con el dueño de las compañías Space X y Tesla

«Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma», escribió la joven en su momento en su solicitud presentada al día siguiente de cumplir los 18 años.

Nacida como Xavier Alexander Musk, Wilson explicó que su decisión era para que su nombre coincida con su género y tomando el apellido de soltera de su madre, divorciada del multimillonario en 2008.

Ahora, la joven, quiere cortar lazos con Estados Unidos tras la reelección de Trump. Hay que recordar que su padre, justamente, fue un abierto partidario de la exitosa campaña del presidente electo.

El sudafricano se transformó en uno de los mayores partidarios de Donald Trump, donando casi 120 millones de dólares para la campaña que llevó al magnate estadounidense de nuevo a la Casa Blanca.

«Lo he pensado durante un tiempo, pero ayer lo decidí. No veo mi futuro en Estados Unidos», escribió ayer después de la victoria de Trump en Threads, donde la siguen más de 120 mil usuarios.

“Incluso si solo está en el cargo durante cuatro años, incluso si las regulaciones antitrans no se implementan mágicamente, las personas que voluntariamente votaron por esto no se irán a ningún lado en el corto plazo”, agregó.

Wilson, que es una de los seis hijos que Musk tiene con su primera esposa, Justine Wilson, acusó anteriormente a su famoso padre de ser un padre ausente que no aceptaba su transición.

Musk culpó a los “neomarxistas” de las escuelas y universidades privadas de élite por su distante relación con su hija.