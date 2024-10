Los tenedores de miles de millones de dólares en bonos y notas de Venezuela emergieron como protagonistas de último momento en un caso judicial estadounidense que debe decidir la propiedad de la refinería de petróleo Citgo Petroleum, amenazando con descarrilar una subasta para compensar a más de una docena de empresas por deudas impagas y expropiaciones del país. Así lo anunció la agencia de noticias Reuters.

Al menos dos grupos de tenedores han recurrido a otros tribunales estadounidenses para hacer valer sus reclamaciones, persiguiendo los mismos activos de Citgo que conglomerados industriales y empresas mineras y petroleras han estado persiguiendo durante años.

Los casos judiciales , diseñados para eludir la prioridad del tribunal en los pagos, han añadido nuevos retrasos a un caso que lleva siete años y han aumentado la incertidumbre sobre qué empresa está mejor posicionada para hacerse cargo de la séptima refinería más grande de Estados Unidos.

Las nuevas demandas del mes pasado motivaron a Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, a imponer condiciones a su oferta de 7.300 millones de dólares por la matriz de Citgo, PDV Holding, lo que la convierte en una oferta muy incierta. El único activo de PDV Holding es la red de refinación de 807.000 barriles por día de Citgo y las instalaciones vinculadas.

Si el tribunal de Delaware que maneja la subasta no puede bloquear las reclamaciones rivales, la oferta de la filial de Elliott puede retirarse en cuestión de días, sumiendo la subasta en el caos.

¿QUIÉN ES EL PRIMERO?

Los tenedores liderados por Gramercy Distressed Opportunity Fund quieren que el tribunal de Delaware priorice sus pagos, lo que reduciría los ingresos potenciales de la subasta de acciones disponibles para otros acreedores, dejando a un gran número de ellos con las manos vacías.

Acreedores, incluido el gigante petrolero ConocoPhillips (COP.N), Reserva de oro (GRZ.V), y la minera Crystallex, que presentó el caso original que encontró a la matriz de Citgo responsable de las deudas de Venezuela, se han opuesto a permitir que los tenedores de bonos se salten la fila.

Si no se desestiman las reclamaciones de Gramercy, podrían frustrar el orden de prioridad de «primero en llegar, primero en ser atendido» cuidadosamente construido por el tribunal, que comienza con Crystallex, Tidewater (TDW.N)., ConocoPhillips, OI Glass (OI.N), y Huntington Ingalls (HII.N).

Citgo, la joya de la corona de los activos extranjeros de Venezuela, ha sido valorada en 13.000 millones de dólares como parte de la subasta, mientras que los reclamos sobre esas acciones suman 21.300 millones de dólares. La deuda externa de Venezuela, que sigue en gran parte sin pagar, es de unos 150.000 millones de dólares.

¿SE PUEDE DETENER A LOS TENEDORES DE BONOS?

Robert Pincus, el funcionario judicial que gestiona la subasta, ha solicitado al juez que impida a los acreedores que ya participan en el proceso de venta recurrir a otros tribunales.

Se espera que el juez Leonard Stark tome pronto una decisión, que podría ser impugnada, retrasando aún más la venta u obligando al funcionario del tribunal a iniciar negociaciones con otro postor o, en última instancia, desechar la subasta.

Otro grupo de acreedores, los tenedores de bonos garantizados con acciones de Citgo, también podrían ser priorizados. No han ganado sus casos judiciales sobre la validez de los bonos, pero Stark aprobó este año una moción para incluir cláusulas de pago como parte de las ofertas, lo que les otorgó un lugar en las deliberaciones.

Pincus no logró llegar a un acuerdo de pago con estos tenedores como parte de la negociación de la oferta en la fecha límite establecida por el tribunal. Debido a los numerosos obstáculos en el medio, la oferta de la filial de Elliott no ha sido confirmada por el juez y los plazos del proceso no se harán cumplir hasta que se apruebe un nuevo cronograma, dijo Stark el mes pasado.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO OTROS ACREEDORES?

Varios acreedores han dicho al juez que podrían seguir la estrategia de Gramercy y presentar demandas paralelas si Stark no impide a los tenedores recurrir a otros tribunales.

Este mes, Siemens Energy presentó una demanda similar en un tribunal de Texas buscando recuperar alrededor de 200 millones de dólares de un pagaré impago por la empresa matriz de Citgo, la empresa estatal PDVSA.

Los acreedores que no poseen bonos o notas venezolanos y los abogados que representan a Venezuela han criticado la negociación entre Pincus y Amber Energy, argumentando que carece de transparencia y que el monto de la oferta es demasiado bajo para cubrir siquiera los primeros reclamos en línea.

Se les concederá tiempo para presentar objeciones a la oferta y al proceso una vez que se apruebe un nuevo calendario, lo que probablemente pospondrá la audiencia final del caso hasta principios de 2025, dijo el juez.