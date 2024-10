La noticia de este lunes es la confirmación de la detención del exministro de Industria y Producción Nacional, Pedro Rafal Tellechea quien según el Ministerio Público está siendo acusado de entregar el cerebro de Pdvsa a la inteligencia estadounidense.

Un reporte de El País reseñó que según fuentes oficiales «son numerosas tramas simultáneas las que estamos investigando, muchas vinculadas a Tellechea: por petróleo y, la más grave, por la fuga de información a la CIA. Hay, al menos, media docena de detenidos”.

Tellechea, de 48 años y con rango de coronel de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, era uno de los miembros más jóvenes del Gobierno. Pertenecía a las cuotas de poder que los militares ostentan dentro del ejecutivo chavista. Y así se despidió hace dos días:

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me brindaron de formar parte del equipo combatiente de Gobierno, el cual me ha dejado una experiencia enriquecedora e inigualable. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración personal y junto a mi grupo familiar, he tomado la difícil decisión de renunciar a mis responsabilidades dentro de esta organización, motivado por problemas de salud que requieren de mi atención inmediata. Agradezco a usted, señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez, por la comprensión y el apoyo brindado durante este tiempo de gestión, donde siempre conté con sus oportunas directrices y apoyo irrestricto”.

Tellechea era parte de la ola de militares que con la llegada de Nicolás Maduro al poder han colonizado la petrolera estatal. Entre 2020 y enero de 2023 estuvo en la industria petroquímica, hasta que fue nombrado presidente de PDVSA. Antes de eso, había construido una carrera con pocas apariciones públicas dirigiendo la empresa mixta Metanol de Oriente y la CVG Venalum, la productora estatal de aluminio que bajo su dirección quedó prácticamente inoperativa.

Al mando de PDVSA comenzó a rendir cuentas directamente a El Aissami, pero este cayó dos meses después, por lo que a Tellechea le tocó asumir el doble cargo de ministro y presidente de PDVSA. Sobrevivió a la purga tras el caso PDVSA Cripto, por el que más de 70 funcionarios fueron detenidos —incluido el propio El Aissami y varios de sus colaboradores— y se dilapidaron, según reconoce el Gobierno, más de 23.000 millones de dólares de la comercialización de crudo venezolano en el opaco mercado negro al que Venezuela recurrió en medio de las sanciones.

Durante el poco tiempo que ha estado al frente de la petrolera, Tellechea asistió al alivio de las sanciones petroleras; firmó acuerdos con empresas extranjeras como Repsol; y aumentó la producción en unos 200.000 barriles diarios hasta llegar a los actuales 900.000, muy lejos de la meta de 1,7 millones que había prometido para finales de este año.

En agosto, en medio de los reacomodos que tuvo que hacer Maduro después de las elecciones presidenciales, fue sacado de PDVSA y sustituido por Héctor Obregón, del círculo cercano de los hermanos Rodríguez y quien ya estaba en la junta directiva de la empresa. A Tellechea le asignaron el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, del que fue sacado el viernes.