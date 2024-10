¿Quién no ha subido un post a Instagram de su viaje favorito?, ¿Quién no ha compartido un storie de la cena de cumpleaños o quién no ha publicado un vídeo en una fiesta o mostrando un momento feliz con amigos o familia? Las redes sociales se han convertido en un mejor amigo que siempre nos acompaña en nuestro día a día, incluso para ciertas personas es un aliado que no le abandona ni en sus peores momentos.

Mucho se habla de la exposición en Internet y en redes sociales, pero al fin y al cabo, la sociedad vive inmersa en la era de la tecnología, la ciencia, la innovación y el contenido en Internet. Uno de los sectores que no deja de crecer de manera exponencial son las comunidades online donde usuarios de diferentes partes del mundo están interconectados y son partícipes de la vida del resto.

Internet ha revolucionado al mundo, pero al mundo le ha beneficiado mucho la accesibilidad del mundo globalizado en Internet. Todos los sectores de la vida se han abierto un hueco en la red: el comercio online que a veces ofrece unos precios más competitivos en su web online, el ocio a través de la oferta de juegos online como casino online españa, la educación con los campus educativos internacionales, y prácticamente cualquier área.

¿Qué es ser bloguero?

Hace unas décadas era impensable que el sueldo mensual con el que se sustenta una persona o familia fuese por un trabajo en redes sociales que consiste en compartir momentos del día, colaboraciones con marcas y ediciones de fotos y vídeos. Pero, la vida ha evolucionado y ahora es una profesión tan valorada, incluso mucho más que cualquier otra al uso.

Realmente ser creador de contenido es una tarea sencilla y compleja al mismo tiempo. No se trata de subir vídeos sin sentido uno tras otro de todo lo que una persona hace en su día, la estrategia va mucho más allá. Hay que definir un plan, un objetivo y un propósito, es decir, hay que crear la identidad corporativa del canal o del perfil para poder llegar al espectador y fidelizar con él.

Hoy en día, según los últimos datos registrados en consumo y uso de redes sociales, de 24 horas que tiene el día, la persona que menos tiempo invierte en estas aplicaciones llega hasta los 45 minutos diarios, una cifra que a veces oscila hasta las tres o cuatro horas.

¿Cómo elegir el tema del canal o blog?

No hay ninguna línea establecida ni un secreto que convierta una cuenta en un perfil verificado de éxito, pero el primer paso es elegir el tema. El deporte es una de las áreas más elegidas entre el público de cualquier edad, desde niños hasta los adultos pasan tiempo consumiendo vídeos de cualquier tipo de deporte, ya sea en resúmenes de resultados.

Una de las claves para crear vídeos de deporte que hagan historia es usar la última tendencia en redes como TikTok donde se hacen encuestas en vivo de los resultados del partido o la liga en cuestión.

Para gustos colores y para temas infinitos, desde los típicos blogs de moda, de comida saludable, de recetas de cocina, de cómo decorar tu casa, cómo optimizar el espacio de un dormitorio, canales más espirituales y empíricos, deportivos, de juegos y de series.

Para considerarte “influencer” no necesitas venir de una familia con nombre y apellido ni ser famoso. De hecho, actualmente se considera influencer a cualquier persona que a través de su perfil consigue generar tráfico con su contenido, atrayendo cada día más público y sobre todo, consiguiendo que se quede en su canal.

A finales de 2022 y en el último año, cerca de tres quintas partes de influencers en Instagram oscilaban entre los mil y los diez mil seguidores. Cifras muy dispares, pero que reflejan que no es tanto el volumen de impactos, sino la permanencia de los mismos.

Las mejores ideas de blogs y canales

Ser influencer o dedicarse al mundo del contenido y las redes sociales no es nada nuevo, pero aunque en algún momento de nuestra vida nos hayamos creído un poco influencer por el tipo de contenido y la calidad del mismo, no basta con entender un poco de cámara, de obturador, de apertura de diafragma y de encuadre. Así como tampoco es suficiente con estar al día del último trend de TikTok famoso, hay que combinar un poco de todo.

Una recomendación para ello es una vez definido el tema del canal o del perfil dedicar tiempo en analizar la competencia para poder estudiar las ventajas, los inconvenientes y las carencias que como usuario echas en falta en esa web. Es la única manera de exprimir el nicho de mercado aportando un producto al que te suscribirías.

Comida y estilo de vida saludable

Es cierto que es un ámbito muy manido, pero sigue siendo uno de los campos más buscados por los usuarios en redes sociales. La inmediatez con la que vive la sociedad hace que en el poco tiempo libre que queda al día, se busquen ideas en redes sociales para cocinar sin necesidad de pensar demasiado.

Lo ideal en este caso es fidelizar con el cliente con una receta estrella a la semana e ir subiendo pequeños vídeos o stories el resto de días para captar su atención.

Viajes

Viajar es por excelencia el pasatiempo favorito de todo el mundo, no hay quién no se imagine dando la vuelta al mundo y descubriendo ciudades y pueblos escondidos en el país más remoto. En este caso puedes elegir un continente por cada época del año, porque el usuario quiere ver algo donde pueda ir, no una playa paradisiaca en Cancún en pleno diciembre donde el cliente suele buscar la nieve y la Navidad.

Consejos e inspiración

Puede sonar tópico, pero los estudios confirman que el público más joven demanda contenido psicológico que le ayude a entender las diferentes etapas de estrés, felicidad e incluso agobio por las que pasa cada día. Lo más elegido son píldoras audiovisuales que lanzan una moraleja con imágenes o situaciones cotidianas.