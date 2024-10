La abogada penalista Gloria Pinho afirmó que Edmundo González, excandidato presidencial, está confundiendo a la población y sembrando odio y división dentro de la oposición.

Pinho cuestionó en entrevista a VTV la decisión de González de firmar un documento para exiliarse del país, en lugar de quedarse y luchar por sus resultados electorales.

«¿No eres el presidente electo pues? Quédate ahí en esa embajada y pelea por tus resultados, pero no fuiste al TSJ, no impugnaste, no ejerciste los recursos ordinarios y extraordinarios», expresó Pinho.

Pinho agregó que González Urrutia «no puede alegar su propia torpeza al decir que si no firmaba el documento no se montaba en el avión y no lo dejaban salir».