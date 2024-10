La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado afirmó este martes que Colombia juega un papel crucial en la crisis política venezolana, y advirtió que el vecino país no tendrá paz ni estabilidad mientras Maduro ocupe Miraflores.

En entrevista concedida a Blu Radio, Machado expresó «no habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela un sistema dictatorial, tiránico y criminal».

A su juicio, no es suficiente que el primer mandatario colombiano, Gustavo Petro mantenga una postura neutral: «El costo de permanecer en el poder debe ser más alto que el costo de irse, y eso es algo que la comunidad internacional tiene que asumir como una responsabilidad».

Urgió a que los gobiernos que aún mantienen algún tipo de comunicación con el chavismo deben aumentar la presión para frenar las violaciones de derechos humanos y las políticas represivas.

Machado también destacó la importancia de la comunidad internacional para lograr una transición democrática en Venezuela. Aunque reconoce los esfuerzos realizados hasta el momento, considera que se necesita un enfoque más decidido.

“Maduro siente que no pasa nada, que puede silenciar a todos los periodistas, obligarlos a irse del país y no pasa nada. Detener más de 2.000 personas, mayor número de presos políticos en toda la historia, en estos 25 años, más que todos los años previos y no pasa nada. Y sí tiene que pasar. Y quienes hoy tienen mecanismos de interlocución con el régimen tienen que hacer claro que el costo de la represión es elevado y que quienes han cometido estos atropellos contra los derechos humanos serán responsables por la justicia internacional por sus consecuencias”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano tiene una enorme importancia para Colombia, lo sabemos, ha afirmado lo que nunca había hecho desde las dictaduras militares del siglo pasado, es decir, que en Venezuela se están cometiendo prácticas de terrorismo de estado. Frente a esto no se puede callar la indiferencia es complicidad”.