El experto en petróleo, José Toro Hardy dijo este miércoles que debido a los escándalos de corrupción que se han descubierto cada cierto tiempo en Pdvsa, durante los últimos años, los grandes inversionistas no se atreven a auxiliar a la estatal.

En entrevista con VPI TV, comentó que desde que llegó el chavismo al poder Pdvsa nunca volvió a hacer la misma porque se politizó.

«Nunca volvió a ser la misma, ya no tenía aquel personal super capacitado que permitió todos los éxitos de Pdvsa. Hoy en día todavía hay gente buena, pero no en cantidades suficientes porque se politizó, antes la política se paraba a las puertas de Pdvsa, ahora vemos que como no hay controles surgen problemas de corrupción, despidos, escándalos».

«Es difícil que las grandes trasnacionales petroleras que necesitamos se atrevan a auxiliarnos».

Asimismo, precisó que se necesitarían 25 mil millones de dólares por 8 o 10 años para recuperar la producción petrolera de hace 20 años.

Cinco exministros del petróleo venezolano están encarcelados o los busca la justicia

El exministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea, ya es el quinto titular de esa cartera clave en ser detenido y acusado por la Justicia en el país suramericano. Uno de ellos murió bajo custodia del Estado y otro vive en el exilio. ¿Quiénes son y donde se encuentran?

Con su detención, el exministro de petróleo y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Pedro Tellechea, se convirtió en el quinto titular de esa cartera en ser depuesto y acusado por la Justicia durante los gobiernos del chavismo en el país suramericano.

Funcionarios policiales y de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar han arrestado desde 2017 a otros cuatro extitulares de ese ministerio, que dirigieron ese sector económico clave por los últimos 20 años.

Ese ministerio es uno de los cargos con mayor influencia económica y política en el país. La estatal empresa Petróleos de Venezuela PDVSA solía aportar más del 90 % de las divisas al producto interno bruto venezolano hasta la primera década del siglo XXI. Ese porcentaje cayó hasta poco más del 10 % del PIB a raíz de la crisis de la industria y las sanciones económicas sobre Caracas, según estimaciones independientes.

¿Quiénes son?

Rafael Ramírez

Eulogio del Pino

Nelsón Martínez

Tareck El Aissami

Pedro Rafael Tellechea