En su primera entrevista televisada desde que salió de Venezuela exiliado a España, el excandidato presidencial de la MUD, Edmundo González afirmó que no tiene planteado juramentarse en el exilio.

«No es un escenario que tenga planteado. La juramentación es ante la Asamblea Nacional en Venezuela», declaró a CNN respecto a si el 10 de enero se juramentará desde España.

También refirió al documento que fue mostrado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y explicó que lo firmó tras la presión que recibió. Aseguró que el documento debía ser privado, pero luego lo divulgaron.

«Ese segundo documento lo propuse yo después de haber firmado el primero que me garantizaba mi salida; yo lo que propuse al gobierno es que me dieran garantías de que mi familia, mis pocos bienes que es mi apartamento donde vivo estuviera bien, así como garantías para el equipo que trabajaba conmigo, el que me acompañó que no hubiera retaliación y hasta ahora se ha cumplido».

Indicó que su hija está bien en Caracas: «Entiendo que puede salir normal del país como ciudadana con pasaporte y su boleto de viaje».